Im Streit um die Betriebsrenten Tausender Lufthansa-Piloten läuft derzeit eine Urabstimmung der Vereinigung Cockpit (VC). Während die Gewerkschaft noch auf ein Entgegenkommen der Fluggesellschaft hofft, dämpft der Chef der Kernmarke Lufthansa Airlines die Hoffnungen. Damit könnten schon Anfang Oktober Streiks drohen, was der Lufthansa-Aktie nicht gut täte. In einem intern von der Lufthansa veröffentlichten Interview äußerte sich der Chef der Kernmarke Lufthansa Airlines, Jens Ritter, zu den Forderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär