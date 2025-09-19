Anzeige
Mehr »
Freitag, 19.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die neue Ära digitaler Vertrauenssysteme beginnt - jetzt profitieren
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
19.09.2025 16:27 Uhr
205 Leser
Artikel bewerten:
(0)

WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. September (39. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. September (39. KW) 

=== 
M O N T A G, 22. September 2025 
*** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für 
     Bankkredite (LPR) 
*** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bundesverkehrsminister Schnieder stellt 
     Eckpunkte für Reform der Bahn vor 
  10:00 DE/About You Holding SE, außerordentliche HV, Abstimmung über 
     Squeeze-Out durch Zalando 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August 
*** 15:45 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz von BIZ, 
     EZB und Suerf 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September 
  16:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, bei 
     Brookings Institution Diskussion 
*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Ein starker Euro für die 
     Souveränität Europas" 
  18:00 US/Economic Club of New York, Event mit neuem Gouverneur der 
     Federal Reserve, Miran 
  18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Teilnahme an Diskussion über Fed 
  18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht bei Event der 
     Howard County Chamber of Commerce 
  20:00 GB/Gouverneur der Bank of England, Bailey, spricht bei 
     'Supervisors on supervision - culture in the financial sector' 
 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für 
     Bankkredite (LPR) 
 
D I E N S T A G, 23. September 2025 
*** 08:00 DE/Tui AG, Trading Update Pre-Close 
*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) 
     September 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) 
     September 
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) 
     September 
*** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
  11:30 DE/Auktion 1,90-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 
     September 2027 im Volumen von 4,5 Mrd EUR 
*** 14:10 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview und Teilnahme an Panel bei 
     Bankenaufsichtskonferenz 
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) 
     September 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August 
  16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Teilnahme an Podcast von Macro Musings 
*** 16:20 DE/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei Bloomberg-Konferenz 
 
    - JP/Börsenfeiertag Japan 
 
M I T T W O C H, 24. September 2025 
*** 09:30 ES/Iberdrola SA, Kapitalmarkttag 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September 
  10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
  11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im 
     Volumen von 4 Mrd EUR 
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe August 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA), Vorwoche 
  17:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (bis 25.9.): Rede von Bundeskanzler Merz, 
     danach Talk mit Steilemann, VCI-Präsident und Vorstandsvorsitzender 
     Covestro AG 
  22:10 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede zum US-Konjunkturausblick 
 
D O N N E R S T A G, 25. September 2025 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August 
  07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juli 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September 
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des 
     geldpolitischen Rats 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August 
*** 11:30 DE/Gemeinschaftsprognose der Konjunkturforschungsinstitute 
  14:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (u.a. mit VCI-Präsident und Covestro-Chef Steilemann, 
     BASF-Chef Kamieth und Henkel-Chef Knobel) 
  14:20 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei "Crain's Power Breakfast" 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August 
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August 
  21:30 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede bei Western Bankers Forum 
 
    - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer 
    - EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council) 
    - US/Treffen der G20 Außenminister 
 
F R E I T A G, 26. September 2025 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September 
*** 09:15 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Diskussion bei Konferenz von EZB, 
     CEPR und Bocconi 
*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage 
  11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August 
  15:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, PIIE Diskussion 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September 
*** 19:00 US/Fed-Vize-Chefin Bowman, Interview zu "Approach to Monetary Policy Decision-Making" 
 
    - EU/Länderratings Frankreich (Scope) und Spanien (Fitch, Moody's) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 09:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.