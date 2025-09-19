DJ WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. September (39. KW)

=== M O N T A G, 22. September 2025 *** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) *** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bundesverkehrsminister Schnieder stellt Eckpunkte für Reform der Bahn vor 10:00 DE/About You Holding SE, außerordentliche HV, Abstimmung über Squeeze-Out durch Zalando *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August *** 15:45 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz von BIZ, EZB und Suerf *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September 16:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, bei Brookings Institution Diskussion *** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Ein starker Euro für die Souveränität Europas" 18:00 US/Economic Club of New York, Event mit neuem Gouverneur der Federal Reserve, Miran 18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Teilnahme an Diskussion über Fed 18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht bei Event der Howard County Chamber of Commerce 20:00 GB/Gouverneur der Bank of England, Bailey, spricht bei 'Supervisors on supervision - culture in the financial sector' *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) D I E N S T A G, 23. September 2025 *** 08:00 DE/Tui AG, Trading Update Pre-Close *** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September *** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 1,90-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2027 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 14:10 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview und Teilnahme an Panel bei Bankenaufsichtskonferenz *** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August 16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Teilnahme an Podcast von Macro Musings *** 16:20 DE/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei Bloomberg-Konferenz - JP/Börsenfeiertag Japan M I T T W O C H, 24. September 2025 *** 09:30 ES/Iberdrola SA, Kapitalmarkttag *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im Volumen von 4 Mrd EUR *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September *** 16:00 US/Neubauverkäufe August *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA), Vorwoche 17:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (bis 25.9.): Rede von Bundeskanzler Merz, danach Talk mit Steilemann, VCI-Präsident und Vorstandsvorsitzender Covestro AG 22:10 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede zum US-Konjunkturausblick D O N N E R S T A G, 25. September 2025 *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juli *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August *** 11:30 DE/Gemeinschaftsprognose der Konjunkturforschungsinstitute 14:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (u.a. mit VCI-Präsident und Covestro-Chef Steilemann, BASF-Chef Kamieth und Henkel-Chef Knobel) 14:20 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei "Crain's Power Breakfast" *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August 21:30 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede bei Western Bankers Forum - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer - EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council) - US/Treffen der G20 Außenminister F R E I T A G, 26. September 2025 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September *** 09:15 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Diskussion bei Konferenz von EZB, CEPR und Bocconi *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August 15:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, PIIE Diskussion *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September *** 19:00 US/Fed-Vize-Chefin Bowman, Interview zu "Approach to Monetary Policy Decision-Making" - EU/Länderratings Frankreich (Scope) und Spanien (Fitch, Moody's) ===

