Dow Jones News
19.09.2025 16:27 Uhr
WOCHENVORSCHAU/29. September bis 5. Oktober (40. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/29. September bis 5. Oktober (40. KW) 

=== 
M O N T A G, 29. September 2025 
*** 09:00 CH/BIP 2Q revidierte Daten 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September 
*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September 
*** 19:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede im 
     Rochester Institute of Technology 
*** 19:30 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung 
     Washington University in St. Louis 
 
***   - FR/Totalenergies SE, Investorentag 
 
D I E N S T A G, 30. September 2025 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global September 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global 
     September 
  07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit August 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
*** 09:00 DE/DIW-Konjunkturbarometer September 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September für Baden-Württemberg, Bayern, 
     Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September 
*** 16:00 US/Anzahl offener Stellen (Jolts) August 
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q 
 
***   - DE/Deutsche Lufthansa AG, Ende der Urabstimmung der Vereinigung 
     Cockpit über Streikmaßnahmen 
***   - US/New-York-Fed-Präsident Williams, Besuch in Syracuse 
***   - US/US-Handelsbeauftragter Greers, Rede im Economic Club of New York 
 
M I T T W O C H, 1. Oktober 2025 
*** 01:50 JP/BoJ, Tankan 3. Quartal 
*** 08:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September 
*** 08:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     September 
*** 08:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     September 
*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     September 
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau August 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September 
*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 3Q 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September 
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     September 
*** 16:00 US/Bauausgaben August 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
 
    - CN, HK/Börsenfeiertag China, Hongkong 
 
D O N N E R S T A G, 2. Oktober 2025 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise September 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August 
 
    - CN/Börsenfeiertag China 
 
F R E I T A G, 3. Oktober 2025 
*** 08:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 08:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September 
 
***   - EU/Länderrating EU (Moody's), 
    - CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 09:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
