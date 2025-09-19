DJ WOCHENVORSCHAU/29. September bis 5. Oktober (40. KW)

=== M O N T A G, 29. September 2025 *** 09:00 CH/BIP 2Q revidierte Daten *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September *** 19:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede im Rochester Institute of Technology *** 19:30 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung Washington University in St. Louis *** - FR/Totalenergies SE, Investorentag D I E N S T A G, 30. September 2025 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global September *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global September 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August 08:00 DE/Erwerbstätigkeit August *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 09:00 DE/DIW-Konjunkturbarometer September *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September *** 10:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September für Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September *** 16:00 US/Anzahl offener Stellen (Jolts) August *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Deutsche Lufthansa AG, Ende der Urabstimmung der Vereinigung Cockpit über Streikmaßnahmen *** - US/New-York-Fed-Präsident Williams, Besuch in Syracuse *** - US/US-Handelsbeauftragter Greers, Rede im Economic Club of New York M I T T W O C H, 1. Oktober 2025 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan 3. Quartal *** 08:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September *** 08:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 08:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September *** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau August *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September *** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 3Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 16:00 US/Bauausgaben August *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche - CN, HK/Börsenfeiertag China, Hongkong D O N N E R S T A G, 2. Oktober 2025 *** 08:30 CH/Verbraucherpreise September *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August - CN/Börsenfeiertag China F R E I T A G, 3. Oktober 2025 *** 08:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 08:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 11:00 EU/Erzeugerpreise August *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September *** - EU/Länderrating EU (Moody's), - CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

September 19, 2025 09:53 ET (13:53 GMT)

