FED - ThyssenKrupp - Ceconomy - Diese Themen bewegen die Börse!
|4,400
|4,405
|16:59
|4,400
|4,405
|16:53
|16:30
|FED - ThyssenKrupp - Ceconomy - Diese Themen bewegen die Börse!
|FED - ThyssenKrupp - Ceconomy - Diese Themen bewegen die Börse
|14:11
|Bundeskartellamt winkt Ceconomy-Übernahme durch JD.com durch
|13:15
|Milliarden-Deal: Kartellamt genehmigt Übernahme von Media Markt und Saturn
|12:21
|MediaMarkt-Deal-Check: Galaxy S25 Ultra und unbegrenzt Daten
|08:14
|Morning Briefing: Wachstumsmotor E-Commerce, Ceconomy + JD.com, Google, Paypal ...
|CECONOMY AG
|4,405
|-0,11 %
|THYSSENKRUPP AG
|11,650
|-0,60 %