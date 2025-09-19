Das Geschäftsmodell des Datenlieferanten der Finanzbranche wird in weiterer Zukunft brüchig, je besser "Kollege KI" das Sammeln, Auswerten und Präsentieren der Finanzdaten durchführt. Im FACTSET-Zahlenwerk des vierten Fiskalquartals ist diese Entwicklung rein oberflächlich noch nicht sichtbar, ím Gegenteil: Mit sechs weiteren KI-Möglichkeiten wurden Angebot und Kundenbindung vergrößert.



Zu den Ergebnissen des Quartals: Während der Umsatz mit 597 Mio. $ (+ 6,2 %) den Konsens um 4 Mio. $ übertraf, verfehlte der bereinigte Gewinn je Aktie mit 4,05 $ die Analystenprognose um 8 Cent. Im gesamten Fiskaljahr 2025 wurde der Umsatz um 5,4 % auf 2,3 Mrd. $ ausgebaut. Im Ausblick verwies das FACTSET-Management auf zunehmende Konkurrenz, insbesondere im Zusammenhang mit KI-gestützen Fremdangeboten. Um sich im stärkeren Wettbewerb durchzusetzen, werden künftig höhere Investitionen benötigt. Man habe das beendete Geschäftsjahr aber mit stärkerem Momentum verlassen.



Dies griffen u. a. die Analysten von WELLS FARGO auf. Sie reduzierten das Kursziel on 355 auf 296 $ mit "untergewichten" und wiesen auf die vorsichtige Eigenprognose des Unternehmens sowie weiter nachlassendes Umsatzwachstum hin (im Kernthema statt 5,7 % noch 5,0 %).



Mit 11 Mrd. $ Marktkapitalisierung, KUV 4,8 und Forward-KGV 16,6 ist FACTSET bei 25,5 % Nettomarge und 29 % Return on Equity eher kein Schnäppchen. Bisher 41 % unter dem Höchstkurs vom November 2024, wartet man für den spekulativen Einstieg zunächst auf die Kurshalbierung, sprich ca. 250 $ im Kurs. Wird eine neue und lukrative KI-Story präsentiert, ist eine Kursrückkehr bis 380 $ darstellbar. Heute im frühen US-Handel aber zunächst - 2,8 %.



