BELLINGHAM, MASSACHUSETTS / ACCESS Newswire / 19. September 2025 / Medical Components Specialists (MCS), ein führender Auftragshersteller für Produkte der Präzisionsmedizin, hat seine Teilnahme an der bevorstehenden Medical Technology Ireland Expo and Conference, die am 24. und 25. September am Galway Racecourse stattfindet, bekannt gegeben.

Medical Technology Ireland hat sich zur zweitgrößten und am schnellsten wachsenden Veranstaltung für Medizintechnik-Design in Europa entwickelt. In diesem Jahr werden mehr als 2.000 Teilnehmer und über 350 Aussteller erwartet, die mit den neuesten Innovationen und Lösungen für den irischen Medizintechniksektor aufwarten.

Das zweitägige Konferenzprogramm umfasst unter anderem Vorträge zu Themen wie der Zukunft der irischen Medizintechnikbranche, der Erschließung globaler Chancen durch Innovation, dem "Women in MedTech Forum" sowie Fortschritten in der Kathetertechnologie. Die Veranstaltung bietet eine Plattform für den Wissensaustausch, das Netzwerken und die Erkundung modernster Medizintechnologien, die das Gesundheitswesen weltweit prägen.

Medical Components Specialists wird am Stand Nr. 98H im Erdgeschoss ausstellen. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung im Präzisionsschleifen liefert MCS orthopädische und interventionelle Produkte wie etwa Bohrer, Reibahlen, Führungsdrähte, Trokare, Mandrine für Katheter und Kanülen. Mit seinen bei der FDA registrierten Einrichtungen und seiner ISO 13485-Zertifizierung verfügt das Unternehmen über umfassende Inline-Produktionskapazitäten und bietet Medizinprodukteherstellern weltweit Qualität und Konsistenz.

Mit seiner Teilnahme an der Messe Medical Technology Ireland bekräftigt das Unternehmen seine Bereitschaft, globale Originalgerätehersteller mit fortschrittlichen Fertigungslösungen zu unterstützen und gleichzeitig eng mit den neuen Trends und Innovationen in der Medizintechnikbranche verbunden zu bleiben.

Über Medical Components Specialists: Medical Components Specialists (MCS) ist ein Auftragshersteller, der sich auf das Präzisionsschleifen für Medizinprodukte von Originalgeräteherstellern auf der ganzen Welt spezialisiert hat. Mit über sechs Jahrzehnten Erfahrung bietet MCS orthopädische und interventionelle Geräte, Werkzeuge und Instrumente, auf die globale Medizinproduktehersteller vertrauen. Das Unternehmen betreibt FDA-registrierte und ISO 13485-zertifizierte Einrichtungen, die höchste Standards in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit gewährleisten.

Kontakt:

Grant Niewinski

Director of Business Development

gniewinski@medicalcomponentspecialists.com

312-607-5589

QUELLE: Medical Components Specialists, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81096



