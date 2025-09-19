Erst letzte Woche hatte ich im Aktien-Report "Börse geheim" über einen Ausfall von bargeldlosen Zahlungen (in Supermärkten, Restaurants sowie an Mautstellen) in Frankreich informiert. Nun sorgte am letzten Wochenende ein flächendeckender Ausfall des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in Polen für große Verunsicherung. Offiziellen Berichten zufolge konnten gut drei Stunden lang an mehr als 400.000 Zahlungsstellen keine Transaktionen durchgeführt werden. Die Ausfälle betrafen neben Visa- und Mastercard-Karten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär