Die Nasa gibt bekannt, dass bisher 6.000 Exoplaneten entdeckt wurden - 8.000 stehen noch auf der Warteliste. Dabei weisen die aufgespürten Objekte eine breite Vielfalt auf. Rückblick ins Jahr 1995, 6. Oktober: Die Astronomen Michel Mayor und Didier Queloz entdecken den Exoplaneten 51 Pegasi b, der einen sonnenähnlichen Stern umkreist. Damit wurde eindeutig bewiesen, dass die Sonne nicht der einzige Stern ist, der eine Familie von Planeten beherbergt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
