Hamburg (ots) -Der BDAE, Spezialist für Auslandsversicherungen und Services für Ausgewanderte, Weltreisende oder digitale Nomadinnen und Nomaden sowie internationale Fachkräfte, wurde bei den diesjährigen Assekuranz Awards mit dem Preis in der Kategorie "Innovation Krankenversicherung" ausgezeichnet.Die Verleihung des Assekuranz Awards 2025 fand am 18. September im exklusiven Ambiente des Airport Club Frankfurt statt. Rund 150 hochkarätige Gäste aus der Versicherungswirtschaft - darunter Vorstände, Produktentwicklerinnen und -entwickler sowie Maklerinnen und Makler - kamen zusammen, um die innovativsten und nachhaltigsten Konzepte der Branche zu feiern. Neben der Kategorie "Innovation Krankenversicherung" verlieh die Jury Auszeichnungen in acht weiteren Kategorien in den Bereichen Sach-, Leben- und Krankenversicherung.Mit dem Award würdigte die Fachjury vor allem die Möglichkeiten, mit denen Kundinnen und Kunden das Versicherungsprodukt EXPAT SMART auf ihre individuellen Bedürfnisse und Lebenssituationen zuschneiden können. Der BDAE setzt hier auf seine Kernkompetenzen individuelle Flexibilität und Transparenz."Der Preis in der Kategorie Innovation Krankenversicherung bedeutet uns extrem viel", bedankte sich Ingo Trosiner, Vertriebsdirektor des BDAE, bei der Entgegennahme des Preises. "Wir bewegen uns in einem starken Wettbewerb, zu dem nicht nur die Anbieter von internationalen Krankenversicherungen zählen, sondern letztendlich die gesamte Branche im Bereich der Privaten Krankenversicherung. Diese Auszeichnung bedeutet dem BDAE extrem viel - so ist sie der Beweis, dass sich der Mut, neue Wege zu gehen, lohnt."EXPAT SMART schafft smarte Innovation auf dem MarktEXPAT SMART überzeugt durch:Flexibilität und Weitblick - Ob eher kurzzeitig im Ausland oder mit langfristiger Perspektive, EXPAT SMART passt sich an, dank einer tagesgenauen Abrechnung (Mindestlaufzeit 30 Tage). Während die Grundlaufzeit drei Jahre beträgt, kann der Schutz bei Bedarf auf bis zu fünf Jahre verlängert werden.Einfache Handhabung - Der Abschluss der Versicherung ist unkompliziert online möglich - auch für die, die sich bereits im Ausland befinden. Dank der intelligenten, digitalen Risikoprüfung erfährt die Kundin oder der Kunde schon bei der Online-Beantragung, ob eine Versicherbarkeit gegeben ist.Faire Beitragsstruktur - Versicherte können je nach Bedarf zwischen verschiedenen Varianten wählen, solider Basisschutz ist bereits ab 64 Euro monatlich möglich. Der Beitrag je Variante richtet sich darüber hinaus auch nach den Gesundheitskosten des Aufenthaltslandes - ein weltweit fair kalkuliertes System. Zudem verändert sich der Beitrag mit dem steigenden Alter der versicherten Personen nicht.Weitere Informationen zu EXPAT SMART sowie die Möglichkeit zum Online-Abschluss finden sich unter: https://ots.de/0PjSeTAuszeichnung soll Versicherungsbranche sichtbarer machenDer Assekuranz Award Abend bot nicht nur eine Bühne für die besten Ideen und Produkte der Branche, sondern auch eine wertvolle Gelegenheit für fachlichen Austausch. Der Initiator des Assekuranz Awards, Mein Geld Medien, hat sich zum Ziel gesetzt, mit diesem ersten reinen Award speziell für die Versicherungsbranche, die erfolgreichsten Konzepte der Versicherungsanbieter einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.Ein besonderes Merkmal des Assekuranz Awards: Statt klassischer Sponsoren treten Botschafterinnen und Botschafter auf, die mit ihrem Namen für Fairness, Transparenz und Qualität stehen. Bei der Entscheidung der Jury spielt neben Innovation und Marktrelevanz auch die Kundenzentrierung eines Kandidaten oder einer Kandidatin eine entscheidende Rolle.Über die BDAE GruppeDie BDAE Gruppe bringt seit 1995 international tätige Fachkräfte bzw. Expats, digitale Nomadinnen und Nomaden sowie Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland - und das spiegelt sich in einer breiten Produktpalette wider. Mit 30 Jahren Erfahrung bietet der Spezialist für Langzeit-Auslandskrankenversicherungen maßgeschneiderte Pakete für Privatpersonen sowie Firmen an, die ihre Mitarbeitende ins Ausland entsenden. Zudem berät die Unternehmensberatung BDAE Consult Personalverantwortliche von Unternehmen bei Rechtsfragen rund um internationale Mitarbeitereinsätze.Für das besondere Konzept der Auslandsversicherungen wurde der BDAE Gruppe bereits 2022 der Assekuranz Award verliehen. Das F.A.Z.-Institut hat das Unternehmen 2024 mit dem Siegel für den besten Service ausgezeichnet, in den Jahren 2019 und 2020 wurde der BDAE überdies zum besten Anbieter von Spezialversicherungen in Deutschland gekürt.Pressekontakt:Rebecca Kalisch-KlützPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: rkalisch-kluetz@bdae.comwww.bdae.comOriginal-Content von: BDAE GRUPPE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81896/6121428