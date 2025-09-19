Mit der Ray-Ban Display wagt Meta den Sprung ins Smart-Eyewear-Zeitalter. Doch gelingt Zuckerberg der Durchbruch zum Massenmarkt? Ein Klick, ein Augenzwinkern - und schon erscheint eine Nachricht im Glas. Was nach Science-Fiction klingt, will Meta jetzt massentauglich machen. Mit der Ray-Ban Display bringt Zuckerberg seine erste Brille mit eingebautem Display auf den Markt. Es ist der Versuch, die digitale Welt näher denn je ins Sichtfeld zu holen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE