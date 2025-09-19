MAILAND, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acarpia Farmaceutici S.r.l., ein italienischer Pharmahersteller, und EarlyHealth Group, ein globaler Pharmadienstleister, haben die Ausweitung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt gegeben, um den Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten in den CARICOM-Mitgliedstaaten und Mexiko zu verbessern.

Aufbauend auf einer mehr als zehnjährigen Zusammenarbeit im Nahen Osten und in der Türkei werden die beiden Unternehmen nun wichtige Therapien für rheumatologische Erkrankungen und die kardiovaskuläre Versorgung einführen, um sowohl die öffentlichen Gesundheitssysteme als auch die privaten Anbieter in der Karibik und in Mexiko zu unterstützen.

Francesco Lapeyre, Chief Operating Officer von Acarpia, erklärte: "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit der EarlyHealth Group auf die CARICOM-Regionen und Mexiko auszuweiten. Durch die Zusammenarbeit zur Beschleunigung der Zulassung und Bereitstellung von Medikamenten, die häufig Mangelware sind, streben wir an, anhaltende Versorgungslücken zu schließen und messbare gesundheitliche Verbesserungen für Patienten und Anbieter zu erzielen."

Die Expansion wird von den lokalen Niederlassungen von EarlyHealth vorangetrieben, die eng mit Behörden und Gesundheitsdienstleistern zusammenarbeiten, um Zulassungen zu optimieren, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen und nachhaltige Erstattungsstrategien umzusetzen.

Über EarlyHealth Group

Die EarlyHealth Group ist ein weltweit tätiges Pharma-Dienstleistungsunternehmen, das klinische Studien, Early-Access-Programme und Markteintritte in 60 Ländern unterstützt und in Lateinamerika und der CARICOM-Region einen Full-Service-Betrieb unterhält)

Über Acarpia

Acarpia Farmaceutici S.r.l. ist ein Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Mailand, Italien, das sich auf die Weiterentwicklung bewährter und bekannter Produkte in den Bereichen Rheumatologie und Herz-Kreislauf konzentriert, mit dem Ziel, durch deren Neupositionierung und Weiterentwicklung einen neuen Mehrwert für Patienten, Ärzte und das nationale Gesundheitssystem zu schaffen).

