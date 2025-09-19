OCP S.A. ("OCP" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen der Düngemittelindustrie, wird am Freitag, 26. September 2025, seine Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2025 präsentieren. Die Ergebnisse stehen Inhabern von Unternehmensanleihen, qualifizierten institutionellen Käufern, Wertpapieranalysten und Marktmachern ab 11.00 Uhr (EDT) bzw. 16.00 Uhr (GMT+1) marokkanischer und Londoner Ortszeit auf dem OCP Intralinks-Portal zur Verfügung.

Am Freitag, 26. September 2025, um 12.00 Uhr (EDT) bzw. 17.00 Uhr (GMT+1) marokkanischer und Londoner Ortszeit wird die Geschäftsleitung von OCP eine Konferenzschaltung einrichten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals sowie des ersten Halbjahres 2025 zu erörtern. Zugelassen sind Inhaber von Unternehmensanleihen, qualifizierte institutionelle Käufer, Wertpapieranalysten und Marktmacher.

Qualifizierte Teilnehmer, die sich noch nicht für den Zugang zum Intralinks-Portal angemeldet haben, wenden sich bitte per E-Mail an die Abteilung für Investor Relations: g.laraki@ocpgroup.ma.

Über OCP

OCP ist ein global führender Anbieter von Düngemitteln, der auf einen fast hundertjährigen Erfahrungsschatz in der Produktion zurückgreifen kann. Der Konzern verfügt über exklusiven Zugang zum weltweit größten Vorkommen an Phosphatgestein. Darüber hinaus zählt das Unternehmen zu den Phosphatherstellern mit den niedrigsten Produktionskosten und spielt in Bezug auf Produktions- und Handelsvolumen in der Phosphat-Wertschöpfungskette eine führende Rolle. Der Konzern beschäftigt 21.000 Mitarbeiter und fördert durch seine Bergbau- und Düngemittelbetriebe sowie durch sein Nachhaltigkeitsprogramm die Entwicklung in der Region.

