Eigentlich soll die Katwarn-App Smartphone-Besitzer:innen vor Gefahrensituationen wie Unwettern warnen. Im rheinland-pfälzischen Bad Dürkheim rief eine Meldung der Anwendung stattdessen zum Singen auf. Wie kam es dazu? Erster Mitte September 20225 fand der Bundesweite Warntag statt. Ein Probealarm ließ im ganzen Land die Smartphones ertönen. Genutzt wurde dafür das Cell-Broadcast-System, aber auch Warn-Apps wie Nina oder Katwarn. Letztere soll auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n