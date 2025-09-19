Fairfax, Virginia (ots/PRNewswire) -Die weltweit bedeutendste Auszeichnung für berufstätige Frauen wird am 10. November in New York verliehenDie Finalistinnen wurden heute bei den 22. jährlichen Stevie® Awards for Women in Business (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4512396-1&h=3115075362&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4512396-1%26h%3D2422697798%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stevieawards.com%252Fwomen%26a%3DStevie%25C2%25AE%2BAwards%2Bfor%2BWomen%2Bin%2BBusiness&a=Stevie%C2%AE+Awards+for+Women+in+Business) bekannt gegeben, den weltweit höchsten Auszeichnungen für Unternehmerinnen, Führungskräfte, Angestellte und die von ihnen geführten Organisationen. Unter http://www.StevieAwards.com/Women (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4512396-1&h=1766356043&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4512396-1%26h%3D646141442%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stevieawards.com%252Fwomen%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.StevieAwards.com%252FWomen&a=http%3A%2F%2Fwww.StevieAwards.com%2FWomen) finden Sie eine vollständige Liste der Finalisten nach Kategorien.Die Stevie Awards for Women in Business werden von den Stevie Awards vergeben, die unter anderem die American Business Awards® und die International Business Awards® verleihen. Die Stevies gelten weithin als die weltweit renommierteste Auszeichnung für herausragende Leistungen am Arbeitsplatz.Die diesjährigen Gold-, Silver- und Bronze-Platzierungen unter den Finalistinnen werden am Montag, 10. November, im Rahmen eines Preisverleihungs-Banketts im Marriott Marquis Hotel in New York bekannt gegeben. Mehr als 400 Gewinner, Gäste und Stevie Awards-Juroren aus der ganzen Welt werden zu den Präsentationen erwartet, die live übertragen werden.In diesem Jahr wurden mehr als 1.500 Nominierungen von Organisationen und Einzelpersonen eingereicht, die in Kategorien wie "Executive of the Year", "Entrepreneur of the Year", "Startup of the Year", "Women Helping Women" und "Women-run Workplace of the Year" berücksichtigt wurden.Nominierungen wurden von Organisationen aus 48 Ländern eingereicht, darunter Ägypten, Australien, Bangladesch, Brasilien, Bulgarien, China, Deutschland, Dominikanische Republik, Estland, Frankreich, Großbritannien, Guyana, Hongkong/Großchina, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kolumbien, Ungarn und Zypern, Kuwait, Litauen, Marokko, Niederlande, Neuseeland, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Katar, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien und Montenegro, Singapur, Spanien, Südafrika, Thailand, Trinidad und Tobago, Türkei, Ukraine, USA und Vereinigte Arabische Emirate.Unter den vielen außergewöhnlichen Organisationen und Frauen, die als Finalisten ausgezeichnet wurden, ragen die folgenden mit vier oder mehr Finalisten-Nominierungen heraus:IBM, verschiedene Städte (13), Purpol Marketing Ltd, Chippenham, Großbritannien (13), FASSLING.AI, Ontario, Kanada (11), Cherishers 811 CIC, Cannock, Großbritannien (10), RISER, Armadale, Australien (8), Ocean Rescue Alliance International, Apollo Beach, Florida (6), Sleepm Global, Inc., Ontario, Kanada (6), Dream Culture, Sydney, Australien (6), C-Strategies Inc., Chicago, Illinois, USA (5), Everise, Plantation, Florida, USA (5), Global Touch, El Cerrito, Kalifornien, USA (5), Green Door Co, Sydney, Australien (5), Nextiva, Inc., Phoenix, Arizona, USA (5), Speak Up, Gizeh, Ägypten (5), The Financial Literacy Youth Initiative, Providence, Rhode Island, USA (5), Buy From A Black Woman, Atlanta, Georgia, USA (5), Foundations of Hope, Orlando, Florida, USA (5), SANAME, Australien (4), BELBIM, Istanbul, Türkei (4), Collaborative Support Programs of New Jersey, Freehold, New Jersey, USA (4), Elephant in the Room Consulting, Queensland, Australien (4), Elivate, Tahoe City, Kalifornien, USA (4), Global Press Journal, Washington, D.C., USA (4), Hilary Saxton, Property Mastermind, Queensland, Australien (4), HR EXAM PREP with Angela, Canton, Mississippi, USA (4), Jared Dunscombe Foundation, Mount Eliza, Australien (4), Megaworld Lifestyle Malls, Taguig City, Philippinen (4), Sadaya's Properties LLC, Saint Paul, Minnesota, USA (4), Serenity Press, Waikiki WA Australien (4), Staying Independent, Sydney, Australien (4), Theory Crew, Armadale, Australien (4), The Audacious Agency, Australien (4), The Marketing Factory, South Brisbane, Australien (4) und Viderity, Washington D.C., USA (4).Die Finalistinnen wurden anhand der Durchschnittsnoten von mehr als 190 Fachleuten aus der ganzen Welt ermittelt, die sechs Jurys (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4512396-1&h=3328889112&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4512396-1%26h%3D927622703%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstevieawards.com%252Fwomen%252F2024-judging-committees%26a%3Dsix%2Bjuries&a=sechs+Jurys) angehörten. Ihre Punktzahlen bestimmen auch die Gold-, Silver- und Bronze-Stevie-Platzierungen unter den Finalistinnen, die am 10. November während der Zeremonie bekannt gegeben werden.Informationen zu den Stevie® Awards Die Stevie Awards werden in neun Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die Middle East & North Africa Stevie Awards, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards for Great Employers, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Technology Excellence und die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Für die Stevie Awards gehen jedes Jahr mehr als 12.000 Nominierungen von Organisationen aus über 70 Ländern ein. Mit den Stevies werden Unternehmen aller Art und Größe und die Menschen, die hinter ihnen stehen, für herausragende Leistungen am Arbeitsplatz weltweit ausgezeichnet. 