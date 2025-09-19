Anzeige
Mehr »
Freitag, 19.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die neue Ära digitaler Vertrauenssysteme beginnt - jetzt profitieren
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
19.09.2025 18:21 Uhr
264 Leser
Artikel bewerten:
(1)

XETRA-SCHLUSS/Kaum Bewegung am großen Verfallstag

DJ XETRA-SCHLUSS/Kaum Bewegung am großen Verfallstag

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat die Woche knapp behauptet beschlossen. Der DAX gab um Freitag um 0,1 Prozent auf 23.639 Punkte nach. Der große Verfall lief weitgehend geräuschlos ab. Am Mittag verfielen alle Optionen und Futures mit Termin September, am Abend waren dann die Optionen auf Einzeltitel an der Reihe. Der Verfall, insbesondere der große, kann im Kampf um die Ausübungspreise erfahrungsgemäß für Volatilität an den Börsen sorgen. Grundsätzlich stützend für die Stimmung wirkte die weiter intakte Zinssenkungsfantasie in den USA nach der Zinssenkung und den Zinssignalen der US-Notenbank am Mittwoch.

Die Nachrichtenlage war dünn. Für Hapag-Lloyd ging es 4,9 Prozent nach unten. Das Papier fiel damit im Einklang mit Reedereiaktien allgemein. Keine guten Signale für die Weltkonjunktur senden die Preise auf Containerrouten zwischen China und den USA. Der "Shanghai Containerized Freight Index" ist in der vergangenen Woche um über 14 Prozent gefallen, wie laut JP Morgan aus den von der Shanghai Shipping Exchange veröffentlichten Daten hervorgeht.

Ströer kann seine Jahresprognose nicht halten, was allerdings aus Marktsicht keine große Überraschung darstellte. Der Außenwerber hat den Ausblick gesenkt, weil sich die andauernden geopolitischen und volkswirtschaftlichen Unsicherheiten negativ auf den Werbemarkt auswirken. Ströer schlossen mit überschaubaren Abgaben von 0,3 Prozent.

Stabilus hat derweil vor dem Hintergrund des andauernd schwierigen Umfelds ein Umbauprogramm eingeleitet. Der Hersteller von Gasfedern und hydraulischen Dämpfern will die Kosten senken, die Organisation straffen und das Standort-Netzwerk optimieren. Weltweit sollen rund 450 Stellen abgebaut werden. Dafür werden Rückstellungen nötig. Stabilus fielen 2,8 Prozent zurück.

Im DAX ging es für Deutsche Post um 1,2 Prozent nach unten. Zwar wartete der US-Wettbewerber Fedex mit guten Zahlen und einem zuversichtlicheren Ausblick auf, allerdings senkten die Analysten der Deutschen Bank die Einstufung der Post auf "Hold" von "Buy".

Weiter gut lief es für den Börsenneuling Aumovio. Nach der kursseitig bereits erfolgreichen Abspaltung von der Mutter Continental am Vortag zog der Kurs am Freitag um weitere 1,2 Prozent an. Die Analysten der Deutschen Bank und von JP Morgan empfahlen die Aktie des Automotive-Bereichs von Continental in Ersteinstufungen zum Kauf. Scout24 fielen um 5,9 Prozent zurück. Im Handel hieß es, Anleger machten in ihren Portfolios Platz für den Börsengang der SMG Swiss Marketplace Group. 

=== 
INDEX                    zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                    23.639,41 -0,1%   +18,9% 
DAX-Future                23.779,00 -0,2%   +17,5% 
XDAX                   23.641,67 -0,2%   +19,5% 
MDAX                   30.195,88 -0,9%   +19,1% 
TecDAX                   3.631,92 -0,6%   +7,0% 
SDAX                   16.948,25 +0,1%   +23,5% 
zuletzt                  +/- Ticks 
Bund-Future                 128,21  -23 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index                 Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX                     17     22   1 12.477,6  212,2    3.699,9      54,3 
MDAX                    16     34   0  1.926,4  68,4     610,2      30,3 
TecDAX                    8     22   0  2.928,2  56,3    1.110,4      19,8 
SDAX                    29     37   4   229,1  12,8     101,9      7,5 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 11:49 ET (15:49 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.