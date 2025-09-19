DJ Aktien Schweiz etwas fester - Kühne + Nagel brechen ein

DOW JONES--Am letzten Handelstag der Woche hat sich der schweizerische Aktienmarkt mit Aufschlägen gezeigt. Die Zinssenkung der US-Notenbank vom Mittwoch und die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungen der Federal Reserve stimmten die Anleger zuversichtlich. Der große Verfalltermin am Freitag verlief nicht zuletzt deshalb geräuschlos. Am Mittag waren alle Optionen und Futures mit Termin September verfallen. Am Abend waren dann die Optionen auf Einzeltitel an der Reihe.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 12.110 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und zehn -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 56,68 (zuvor: 13,69) Millionen Aktien. Das deutlich erhöhte Volumen war dem Verfallstermin geschuldet.

Im SMI fielen Kühne + Nagel mit einem Verlust von 9,1 Prozent auf. Reedereiaktien standen allgemein unter Druck wegen schwacher Frachtraten auf den Containerrouten zwischen China und den USA. Im Fall von Kühne + Nagel belastete zusätzlich die Abstufung der Aktie auf "Hold" von "Buy" durch die Deutsche Bank.

Die Gewinner wurden von der UBS angeführt, deren Kurs um 2,1 Prozent stieg. Hier könnten erneut Spekulationen über eine Verlegung des Firmensitzes in die USA eine Rolle gespielt haben. Der aktivistische Investor Cevian Capital hält es wegen neuer strenger Vorschläge für die Kapitalausstattung für "nicht rentabel", eine große internationale Bank von der Schweiz aus zu führen. Die UBS habe, sofern sich die Lage nicht ändere, "keine andere realistische Option" als das Land zu verlassen, so Cevian-Gründer Lars Förberg zur Financial Times. Cevian ist Europas größter spezialisierter aktivistischer Investor und hält etwa 1,4 Prozent der UBS-Aktien.

Gestützt wurde der SMI auch von Kursgewinnen der Schwergewichte Nestle (+0,8%), Novartis (+1,1%) und Roche (+1,4%).

Bei der an den Vortagen gut gelaufenen Partners Group (-2,4%) dürften Anleger Gewinne mitgenommen haben.

Mit Handelsbeginn am Montag werden Indexanpassungen wirksam. Sonova werden in den SMIM absteigen; an ihrem letzten Handelstag im SMI verloren die Titel des Hörgeräteherstellers 1,7 Prozent. Holcim (+0,7%) und ihre Abspaltung Amrize (-0,8%) bleiben im Leitindex, der sich dann wieder aus 20 Titeln zusammensetzen wird.

September 19, 2025 11:50 ET (15:50 GMT)

