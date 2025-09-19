© Foto: Jaap Arriens - NurPhotoDonald Trump und Xi Jinping führten ein Telefonat über TikTok und Handelsfragen. Der Deal könnte bald klären, ob die App in den USA bleibt.Die Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping führten am Freitag ein Telefonat, wie chinesische Staatsmedien und ein US-Beamter bestätigten. Im Mittelpunkt stand demnach ein mögliches Abkommen, das den Betrieb der Video-App TikTok in den Vereinigten Staaten sichern und die Spannungen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten entschärfen soll. Es handelte sich um das erste bekannte Gespräch der beiden Staatschefs seit drei Monaten, das um 14 Uhr MESZ begann, wie ein US-Beamter mitteilte. Details zum Inhalt des Gesprächs gab der chinesische Staatsrundfunk CCTV …Den vollständigen Artikel lesen ...
