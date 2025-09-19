Zehntausende Beiträge erwartet, mit Schwerpunkt auf der wesentlichen Rolle von Beton

Der Gesamtsieger des kostenlosen Wettbewerbs erhält einen Hauptpreis in Höhe von 10.000 US-Dollar

Mit Kategoriepreisen in Höhe von 2.500 US-Dollar für jedes Thema

Der diesjährige "Concrete in Life", ein beliebter globaler Fotowettbewerb, der die wichtige Rolle von Beton auf der ganzen Welt würdigt, wurde offiziell gestartet. Der Wettbewerb, der nun bereits zum siebten Mal stattfindet und jedes Jahr Zehntausende von Beiträgen aus allen Teilen der Welt erhält, hebt die Nachhaltigkeit, Vielseitigkeit, Schönheit und Langlebigkeit des nach Wasser am häufigsten verwendeten Materials der Welt hervor.

Overall Winner, Concrete in Life 2024/25, Venice Beach Skating by Henrik Hagerup, Venice Beach, Los Angeles, USA

Der von der Global Cement and Concrete Association (GCCA) organisierte Wettbewerb steht allen offen Profis, Amateuren oder jedem, der ein Smartphone besitzt. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos.

Die Teilnehmer haben die Chance, den Hauptpreis in Höhe von 10.000 USD für das beste Foto in der Kategorie "Concrete in Life" zu gewinnen, während die Gewinner der einzelnen Kategorien jeweils 2.500 USD erhalten.

Thomas Guillot, Geschäftsführer der GCCA und einer der Juroren des Wettbewerbs, sagte: "Beton ist für unser Leben unverzichtbar, denn er wird für den Bau unserer Straßen, Brücken, Häuser und Städte verwendet. Dank seiner natürlichen Festigkeit und Vielseitigkeit konnten einige der besten und schönsten Bauwerke und Infrastrukturen unserer Zeit geschaffen werden. Unser Fotowettbewerb "Concrete in Life" gibt den Menschen die Möglichkeit, die Schönheit von Beton einzufangen und zu zeigen, was er für sie bedeutet."

Die Teilnehmer sind eingeladen, ihre Bilder auf ihren Social-Media-Konten zu veröffentlichen und mit dem Hashtag ConcretInLife2526 und einer der folgenden Kategorien zu versehen.

UrbanConcrete Bilder von Stadtlandschaften und Gebäuden um uns herum, sowohl bekannte als auch versteckte

ConcreteInfrastructure Fotos von der Infrastruktur, die unsere Welt ermöglicht, in unseren Städten und auf dem Land, über und unter der Erde

ConcreteInDailyLife die menschliche Seite von Beton und wie er täglich genutzt wird und wie wir mit ihm interagieren

ConcreteBeautyAndDesign die Schönheit von Beton einfangen und zeigen, wie er auf besonders eindrucksvolle Weise visuell eingesetzt wird, egal ob im großen oder kleinen Maßstab

Rajneesh Khattar - Senior Group Director, World of Concrete und Wettbewerbsjuror, sagte: "Beton ist überall und sein Einfluss auf unser tägliches Leben ist kaum zu übersehen. Da das Bauen die Kunst ist, aus vielen Teilen ein sinnvolles Ganzes zu schaffen, ist es an der Zeit, neben seiner Vielseitigkeit, seiner immensen Festigkeit und Haltbarkeit auch die ästhetische und architektonische Anziehungskraft von Beton zu schätzen."

Chris George Content Director, Digital Camera World und langjähriger Wettbewerbsjuror, sagte: "Beton ist überall um uns herum und hat eine Schönheit, die für manche Menschen vielleicht nicht immer offensichtlich ist. Der weltweite Fotowettbewerb "Concrete in Life" beweist weiterhin, dass es möglich ist, atemberaubende Aufnahmen von Architektur und der vom Menschen geschaffenen Umwelt zu machen, die die Schönheit dieses universellen Baumaterials zur Geltung bringen."

Der Wettbewerb läuft bis zum 30. November 2025, die Gewinner werden Anfang 2026 bekannt gegeben. Weitere Informationen zum Wettbewerb und Fotos aus den Vorjahren finden Sie unter https://gccassociation.org/concreteinlife.

Thomas Guillot fügte hinzu: "Wir haben in den letzten Jahren jedes Jahr über 20.000 Fotos von professionellen und Amateurfotografen erhalten und freuen uns darauf, dieses Jahr noch mehr inspirierende Beiträge zu erhalten."

Über die GCCA: Die GCCA und ihre Mitglieder machen den Großteil der weltweiten Zementproduktionskapazität außerhalb Chinas aus, dazu kommt eine wachsende Zahl chinesischer Hersteller. Die Mitgliedsunternehmen haben sich verpflichtet, die CO2-Emissionen von Beton zu reduzieren und letztendlich ganz zu eliminieren. Mit der Veröffentlichung ihrer Roadmap 2021 wurden Zement und Beton zur ersten globalen Schlüsselindustrie, die sich zu einer Netto-Null-CO2-Bilanz bis 2050 verpflichtet hat.

Contacts:

Medienanfragen: paul.adeleke@gccassociation.org