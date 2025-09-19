© Foto: Norbert SCHMIDT - Norbert SchmidtDen USA gehen viele Milliarden an internationalen Tourismuseinnahmen verloren. Die Ausmaße des Touristen-Streiks und welche Länder davon profitieren.Der Tourismus in den Vereinigten Staaten erlebt einen dramatischen Rückgang. Die politischen Spannungen und der Handelskrieg haben viele internationale Reisende abgeschreckt. Dadurch gehen dem US-Tourismus in diesem Jahr voraussichtlich 30 Milliarden US-Dollar (25,5 Milliarden Euro) verloren. Und diese Gelder fließen stattdessen in andere Länder - insbesondere Kanada, Südeuropa und Lateinamerika. Eine besondere Bedeutung hat dabei Kanada, die mit Abstand wichtigste Tourismusnation für das Land. Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, er wolle …Den vollständigen Artikel lesen ...
