© Foto: Jean-Marc Barrère - Hans LucasHuawei präsentiert DeepSeek-R1-Safe, ein KI-Modell mit strengen Sicherheitsfiltern. Es blockiert politisch sensible Inhalte und toxische Sprache.Der chinesische Technologiekonzern Huawei hat eine neue, sicherheitsorientierte Version des Künstlichen-Intelligenz-Modells DeepSeek vorgestellt, wie Reuters berichtete. Das Unternehmen bezeichnet den Prototyp als "DeepSeek-R1-Safe" und lobt seine Fähigkeit, politisch sensible Inhalte nahezu vollständig zu blockieren. Laut einer Mitteilung auf Huaweis WeChat-Kanal sei das Modell "fast hundert Prozent erfolgreich" bei der Abwehr von "toxischer Sprache, politisch sensiblen Inhalten und Aufrufen zu illegalen Aktivitäten". Kooperation mit Universität …Den vollständigen Artikel lesen ...
