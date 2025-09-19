Dogecoin-Prognose: Indikator deutet Großes an

Gestern wurde für Dogecoin der erste Memecoin-ETF eingeführt. Dennoch hat DOGE heute hohe Verluste erlitten, während ein Indikator trotzdem auf etwas Großes hindeutet. Was Investoren nun nicht übersehen sollten, zeigt Ihnen die folgende Dogecoin-Prognose.

Dogecoin-ETF entwickelt sich zu einem der besten des Jahres

Am 18. September wurde der DOGE-ETF von Rex Osprey in den Vereinigten Staaten herausgegeben. Dieser konnte schon am ersten Handelstag ein Volumen in Höhe von 6 Mio. USD erzielen, was das Sechsfache des laut Eric Balchunas erreichten durchschnittlichen Handelsvolumens von ETFs entspricht, das bei 1 Mio. USD liegen soll.

Dennoch ist es im Vergleich zu den 1,1 Mrd. USD von Ethereum und den 4,5 Mrd. USD von Bitcoin verhältnismäßig wenig. Demnach wird Dogecoin von den Institutionen bisher immer noch eher wie ein Memecoin als ein sich entwickelndes Web3-Ökosystem betrachtet. Trotzdem besteht ein überdurchschnittliches Interesse.

Derweilen zählt der Dogecoin-ETF mit einem Volumen von 17 Mio. USD zu den besten fünf ETF-Launches in diesem Jahr. Ein noch größeres Interesse besteht hingegen an seriöseren Kryptowährungen wie XRP, dessen neuer XRPR-ETF ebenfalls gestern eingeführt wurde und bereits 37,7 Mio. USD erreichte.

Bald werden noch weitere Dogecoin-ETFs genehmigt, mit denen die DOGE-Treasury-Unternehmen leichter in den Coin investieren können. So hat erst heute Vertias Capital 14,4 Mrd. USD gesammelt, um damit der größte DOGE-Private-Equity-Partner zu werden. Aber auch CleanCore Solutions und Bit Origin haben bereits 0,44 % des DOGE-Bestandes für 178,28 Mio. USD erworben.

Dogecoin-Kurs-Prognose für 2025

Während Dogecoin von einer erhöhten Nachfrage profitiert, hat der Coin heute dennoch einen Verlust von 6,31 % erlitten, während es bei dem Krypto-Markt ein Rückgang von 1,34 % war. Aber auch bei den Memecoins lag das Minus nur bei 5,92 %. Die besondere Schwäche ist auf ein Sell-the-News-Event zurückzuführen, da der ETF schon zuvor teilweise eingepreist wurde.

Während DOGE zuletzt noch gegenüber Bitcoin ein neues Hoch verzeichnen konnte, ist nun wieder eine Schwäche gegenüber der führenden Kryptowährung feststellbar. Das Sentiment des Krypto-Marktes hat sich zwar minimal auf 53 verbessert, jedoch ist es weiterhin in der neutralen Zone. Der Altcoin Season Index hält sich trotzdem noch in der Altcoin-Saison, die meist für 2 Wochen hält und demnach durchschnittlich noch 8 Tage gehen dürfte.

Dogecoin-Saisonalität | Quelle: Tradingview

Bemerkenswert ist auch die besondere Schwäche des Krypto-Marktes, während die Aktienindizes neue Rekorde verzeichnet haben. Allerdings haben diese heute auch im Verlaufe des Tages etwas geschwächelt, was die Kryptos zusätzlich belastet. Jedoch gibt es auch weitere Liquiditätsspritzen, welche die Märkte stützen.

So haben neben der Fed einige weitere Zentralbanken ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte reduziert. Für die Vereinigten Staaten erwartet man in diesem Jahr insgesamt 3 und in 2026 6 Kürzungen. Die saisonale Schwäche bis Mitte Oktober könnte jetzt auch nochmal belasten. Bis Jahresende ist hingegen wieder mit einem starken Bullenmarkt und Dogecoin-Kursen bis 0,48 und 0,74 USD zu rechnen.

Maxi Doge bringt die Shiba Inus richtig zum Pumpen

Dogecoin konnte als erster Memecoin zwar zahlreiche weitere inspirieren, jedoch kann vermutlich keiner von ihnen ein so mitreißendes Narrativ, eine so eingeschworene Gemeinschaft und so hilfreiche Geheimwaffen vorweisen, wie es bei Maxi Doge und seiner Maxi-Armee der Fall ist.

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, mit vereinten Kräften und einer unerbittlichen Einstellung Maxi Doge in die Höhen des Memecoin-Olymps zu katapultieren. Dafür sollen Futures mit einem Hebel von 1.000x genutzt werden, die einerseits die Renditen der Trader und andererseits die Marktkapitalisierung des MAXI-Coins steigern.

Zudem wurde ein Maxi Fund im Umfang von 25 % der Gesamtversorgung eingeplant, welcher die Gemeinschaft für ihre Unterstützung des Projektes mit MAXI-Token belohnt. Dies soll die Moral der Community stärken, während sie sich mit ihrer All-in-Mentalität auf den Chart stürzt, um diesen mit maximalen Kräften in die Höhe zu treiben.

Zwar kann somit jeder Trader mit nur 1.000 USD einen Einsatz von 1 Mio. USD vornehmen, jedoch braucht es noch einiges mehr, um es bis auf die Billionenhöhe zu schaffen. Deshalb werden 40 % der MAXI-Coins in das Marketing investiert, was dafür Sorge tragen soll, dass er eine hohe Viralität aufbaut und seine Bros aus der ganzen Welt überzeugt.

Zusammen mit den schnell steigenden Kursen kann somit ein sich verstärkender Effekt entstehen, der enormes FOMO auslöst. Dank der Kapitalbindung durch den Staking-Mechanismus mit jährlichen Zinsen von 141 %, kann der Verkaufsdruck verringert werden, während es gleichzeitig extremere Kursbewegungen begünstigt.

Für die nächsten 30 Stunden steht der MAXI-Coin für Interessierte über den Vorverkauf noch für einen Preis von 0,000258 USD zum Kauf zur Verfügung. Bisher konnten auf diese Weise schon 2,34 Mio. USD eingenommen werden, um Maxi Doge zu mästen, damit er mit seinem Pump-Plan für den maximalen Masseaufbau sorgt.

