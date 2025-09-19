Köln (ots) -Bielefeld. Faktensicher, augenzwinkernd und motivierend - so präsentierte Marcus Werner mehr als 15 Jahre lang die "Lokalzeit OWL" im WDR Fernsehen. Letzte Woche ist der Moderator, Journalist und Autor im Alter von 51 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Er hinterlässt nicht nur eine große Lücke im WDR, sondern auch ein Vermächtnis voller Optimismus und journalistischer Leidenschaft.Gabi Ludwig, Chefredakteurin der Landesprogramme:"Für viele seiner Kolleginnen und Kollegen war Marcus ein wunderbarer Kollege und auch Freund. Seine Stimme, seine Energie, seine Ideen - sie fehlen jetzt. Marcus Werner brachte Themen auf den Punkt und er hatte ein Gespür dafür, was unser Publikum bewegt. Wir und die Menschen in Ostwestfalen werden ihn sehr vermissen."Für den Westdeutschen Rundfunk war Marcus Werner bei verschiedenen Wahlsendungen im WDR Fernsehen im Einsatz und gehörte seit 2009 fest zum Moderatorenteam der Lokalzeit OWL. Darüber hinaus stand er für verschiedene Produktionen und Sender vor der Kamera, war erfolgreicher Roman- und Sachbuchautor und schrieb als Kolumnist in der WirtschaftsWoche über "die alltäglichen Nebensächlichkeiten in der Wirtschaft, die es wert sind, liebevoll aufgeblasen zu werden."Geboren 1974 in Schleswig, verbrachte er Kindheit und Jugend im ostfriesischen Aurich und badischen Brühl. Später ist neben Berlin auch Bielefeld seine Heimat geworden.Mit seinem klaren Blick, seiner klugen Analyse und seinem Humor hat er das Publikum gepackt. Er wollte stets Motor und Antriebskraft sein und beschrieb das selbst einmal so: "Es macht mir besonders Spaß, den Leuten aus OWL zu zeigen, wie weit vorne wir hier in allem sind. Da wird die Region von so manchen aus den Millionenstädten beneidet."Ein Kollege erinnert sich:"Marcus war ein ausgezeichneter Journalist und Moderator. Ich habe mich immer gefreut, wenn wir zusammen die Lokalzeit gestalten konnten. Das waren mitunter Sternstunden einer engagierten regionalen Berichterstattung."Die Lokalzeit OWL aus Bielefeld erinnert am 19. September 2025 ab 19.30 Uhr im WDR Fernsehen an Marcus Werner. Die Sendung ist anschließend online in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/wdr) zu finden.Pressekontakt:Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6121479