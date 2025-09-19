Meta-Gründer Mark Zuckerberg hat seine neueste Produkthoffnung auf der hauseigenen Meta Connect 2025 vorgestellt.Meta-Gründer Mark Zuckerberg hat die laut eigenen Angaben "erste KI-Brille mit hochauflösendem Display" auf der Meta Connect 2025 (17. und 18. September) vorgestellt. Die im Zusammenhang mit dem italienischen Brillenkonzern EssilorLuxottica entwickelte KI-Brille kann im vergleich zur vor vier Jahren erstmals vorgestellten Ray-Ban Meta Glasses, mehr. Kurznachrichten, Fotos oder Navigationshinweise können damit über ein auflösendes Display direkt ins Sichtfeld eingeblendet werden. Die neue KI-Brille kann als echter Hybrid aus Brille und Smartphone genannt werden. Für Zuckerberg ist …Den vollständigen Artikel lesen ...
