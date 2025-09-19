Flexible Markenoptionen, mehr Aroma und geringerer Tabakkonsum kennzeichnen die Pläne von REJO für Europa.

REJO, ein globaler Heat-not-Burn (HNB)-Pionier, hat auf der InterTabac 2025 das Gerät REJO MULTI vorgestellt, eines der am dringlichsten erwarteten Produkte der Messe. Das Gerät verfügt über ein duales System für die Beheizung, das AirFlow- und Round Heating-Technologien vereint.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250919683449/de/

REJO MULTI Product Launch Event

"REJO MULTI ist ein großer Fortschritt in der HNB-Technologie," sagte Loic Li, der Global Sales Director von REJO. "Wegen der hohen Kompatibilität können Nutzer mehrere Marken und Aromen mit nur einem Gerät ausprobieren. Unser duales System garantiert eine gleichmäßige Beheizung, intensiveres Aroma und eine konsistente Abgabe von Nikotin."

"Mit REJO MULTI möchten wir Nutzern Auswahl und Flexibilität ermöglichen und Händlern sowie Partnern ein innovatives, marktgängiges Produkt bieten, das als Alternative zum traditionellen Rauchen ein gleichwertiges Erlebnis garantiert," sagte Tibor Braun, der Western Europe Manager von REJO. "Mit der Einführung dieses Produkts unterstreicht REJO seine Ambitionen, im europäischen Markt und darüber hinaus mit innovativen Produkten zu wachsen."

Das Gerät ist mit erweiterten Algorithmen für die Steuerung der Thermik und einem optimierten System für die Stromversorgung ausgestattet. Es ist tragbar und wiegt nur 82 Gramm. Nutzer kommen in den Genuss von bis zu 40 Stick-Sitzungen pro Ladung und das Vorheizen dauert maximal 20 Sekunden, was die tägliche Verwendung sehr einfach macht. Das REJO MULTI ist verfügbar in Twilight Purple, Aurora Green und Luminous Grey. Die weltweite Markteinführung ist für November 2025 geplant.

Dies sind einige der Vorteile für die Nutzer:

Flexibilität: Ein Gerät, das mehrere Marken unterstützt. So haben Verbraucher die Freiheit, bevorzugte Aromen u wählen und Alternativen zum traditionellen Rauchen kennenzulernen.

Effizienz: Technologie für duales Beheizen, optimale Aufbereitung von Aroma und Cloud sowie eine Verringerung des Tabakkonsums durch zwei Sitzungen pro Stick im Round-Heating-Modus.

Mobilität: Leichtes und ergonomisches Design garantiert einfache Nutzung in beliebigen Umgebungen.

Expansion in Europa und regulatorische Anforderungen

2025 war für REJO ein Meilenstein im Hinblick auf die Expansion in Europa. Das Unternehmen hat sein innovatives Portfolio unter anderem TOZE pflanzliche Sticks, das Heizgerät REJO HS40 und die fortschrittliche Technologie FARSTAR NSCs in wichtigen Märkten wie der Schweiz und Deutschland eingeführt. TOZE Sticks, die von der ostasiatischen traditionellen Teezeremonie inspiriert sind, passen ideal zum REJO HS40 und liefern konsistent hochwertige Aromen.

REJO hat alle wichtigen europäischen regulatorischen Genehmigungen eingeholt und kann nun im HNB-Markt konkurrieren.

Community Engagement und REJO Club

Neben der Einführung von innovativen Produkten kultiviert REJO weiterhin seinen REJO Club, wo man sich sowohl online als auch offline austauschen kann. Nach dem erfolgreichen TENSION Event in der Schweiz möchte REJO sich global noch mehr durch weitere Events, lokalen Support und Partnerschaften engagieren.

Auf der InterTabac, war REJO's R&D Director Teilnehmer eines Panels zur Zukunft der Branche. Er hob die Bedeutung von Innovation hervor und bekräftigte den Führungsanspruch seines Unternehmens nach dem Motto: "Bleib mutig. Sei einzigartig.".

Eine neue Einladung: Mach mal Pause mit REJO.

REJO MULTI ist mehr als nur ein Gerät es ist ein Versprechen im Hinblick auf Wahlmöglichkeiten, Komfort und fortschrittliche HNB-Technologie. Durch hochgradige Kompatibilität, Partnerschaften und mutige Innovation definiert REJO neu, welche Erfahrungen Verbraucher global mit HNB-Produkten machen.

Über REJO

REJO ist ein global tätiger Anbieter von Heat-not-Burn (HNB)-Lösungen und bietet innovative, zuverlässige und kompatible Produkte. Dank Zusammenarbeit mit Partnern und seiner globalen Community ermöglicht REJO es Verbrauchern, unbegrenzt zwischen Marken und Aromen zu wählen und damit den Spielraum für neue Erfahrungen zu erweitern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250919683449/de/

Contacts:

Mediakontakt:

E-Mail: Newsroom@rejonow.com

Website: www.rejonow.com