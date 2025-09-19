

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.09.2025 / 21:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Jerome Nachname(n): Cochet

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Redcare Pharmacy N.V.

b) LEI

529900JK6UXHY1YKZ082

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: NL0012044747

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 75,527 EUR 49.923,55 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 75,5270 EUR 49.923,5500 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT





19.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

