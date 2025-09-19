Münster (ots) -Der Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro wurde am Freitagabend (19. September) nicht geknackt und geht in seine zweite Runde: Am kommenden Dienstag (23. September) besteht erneut die nächste Chance auf einen dreistelligen Millionengewinn. In Gewinnklasse 2 warten dann rund 19 Millionen Euro. Glückliche Millionäre gab es heute aber trotzdem: Sie trafen im zweiten Rang.Für die Ziehung der Lotterie Eurojackpot am heutigen Freitagabend hat kein Spielteilnehmer mit seinem Tipp genau voraussagen können, welche Zahlen gezogen werden. Ermittelt wurden die Gewinnziffern 9, 37, 40, 41 und 46 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 12. Der erste Gewinnrang mit dem Mega-Jackpot von aktuell 120 Millionen Euro konnte nicht erreicht werden. Die Summe ist also noch im Topf, am Dienstag (23. September) besteht die nächste Chance, den Jackpot zu knacken.Millionengewinne in Gewinnklasse 2Gleichwohl erzielten Spielteilnehmer hohe Gewinne und können sich Millionäre nennen! Jeweils 5.850.555,10 Millionen Euro erzielten Tipper aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Finnland und Norwegen im zweiten Gewinnrang.Überlauf in den zweiten RangDie weiterhin bestehende Maximalsumme von 120 Millionen Euro wirkt sich für die nächsten Ziehungen auch positiv auf die zweite Gewinnklasse aus: Da der Jackpot gedeckelt ist, bildet sich durch den Überlauf im zweiten Rang ebenfalls eine hohe Gewinnsumme. Rund 19 Millionen Euro könnten mit fünf richtigen Gewinnzahlen und einer passenden Eurozahl am Dienstag (23. September) gewonnen werden. Die Chance auf einen Treffer liegt hier bei 1:7 Millionen.Mitspielen in der Annahmestelle oder onlineWeitere Informationen zur Lotterie Eurojackpot gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6121490