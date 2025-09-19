Die Wall Street hat sich nach der Zinssenkung der Fed am Mittwoch auch am Freitag euphorisch gezeigt und die drei großen Indizes haben neue Rekorde erreicht. Der Dow Jones ging letztlich mit plus 0,46 Prozent bei 46.356 Zählern aus dem Handel, der S&P 500 legte 0,52 Prozent auf 6.666 Punkte zu und der Nasdaq 100 gewann 0,74 Prozent auf 24.635 Punkte.Im Fokus stand dabei weiterhin die erste Zinssenkung der Fed in diesem Jahr. Der Schritt um 25 Basispunkte dürfte aber kaum ausreichen, um die zunehmenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
