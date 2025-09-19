Anzeige
Mehr »
Samstag, 20.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die neue Ära digitaler Vertrauenssysteme beginnt - jetzt profitieren
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
Xetra
19.09.25 | 17:35
97,28 Euro
-0,18 % -0,18
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
94,4495,0219.09.
94,5094,9819.09.
Dow Jones News
19.09.2025 22:57 Uhr
494 Leser
Artikel bewerten:
(1)

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.653 Pkt - Porsche und VW unter Druck

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.653 Pkt - Porsche und VW unter Druck

DOW JONES--Neue Rekordhochs an der Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Freitag gestützt.

Nach einer neuerlichen Gewinnwarnung ging es mit dem Kurs der Porsche AG am Abend um 3,7 Prozent abwärts. Der Sportwagenhersteller passt wegen der schleppenden Nachfrage die Produktstrategie mit neuen Verbrennerfahrzeugen an, was mit einer erheblichen Sonderbelastung verbunden ist.

Wegen der Porsche-Gewinnwarnung wird auch Volkswagen (VW) eine Milliardenbelastung verbuchen, weswegen der Konzern seine Renditeprognose für 2025 senkte. VW wurden 2,6 Prozent niedriger getaxt. Im Sog verloren die Aktien der Porsche SE 1,8 Prozent. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.653    23.639   +0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 16:22 ET (20:22 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.