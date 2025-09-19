München (ots) -Der 1. FC Saarbrücken feiert eine perfekte "Englische Woche": Beim 2:1 gegen den 1. FC Schweinfurt 05 gewinnen die Saarländer dank eines Doppelpacks von Kai Brünker. "Es war eine reife Leistung. Letzte Saison haben wir solche Spiele oft hergegeben. Deswegen bin ich brutal stolz auf die Mannschaft. Die komplette Woche hat richtig Bock gemacht", so Brünker. Saarbrücken festigt zum Auftakt des 7. Spieltags den 2. Rang. Schweinfurt bleibt bei 3 Zählern nach 7 Spielen. Wieder gibt es Komplimente, aber keine Punkte. Trainer Victor Kleinhenz betont: "Wir brauchen keine Komplimente mehr, wenn ich ehrlich bin." Und dennoch verdient sich der 20-jährige Lauris Bausenwein ein Sonderlob. Per Distanzhammer erzielt er sein erstes Drittliga-Tor und erzählt mit verschmitztem Grinsen: "Den treffe ich wahrscheinlich nie mehr so. Letzte Woche gab es eine Spielsituation, wo der Eckball flach zurückkam. Ich habe am Ball vorbeigetreten. Da haben sich nach dem Spiel in der Kabine dann alle über mich lustig gemacht. Da habe ich mir gedacht: Jetzt zeig' ich's ihnen!"Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Auftakt des 7. Spieltags in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Am Samstag geht's weiter u.a. mit dem Traditionsduell Rot-Weiss Essen gegen Hansa Rostock - live ab 13.30 Uhr in der Konferenz oder ab 13.45 Uhr im Einzelspiel.1. FC Saarbrücken - 1. FC Schweinfurt 05 2:1Während Schweinfurt wegen einer Verletzung kurzzeitig zu zehnt agiert, geht Saarbrücken durch Kai Brünker in Führung (22.). Wenig später legt der Mittelstürmer nach (30.). Ein Distanzhammer von Lauris Bausenwein bringt Schweinfurt wieder ins Spiel (52.). Der FCS muss die letzten Minuten nach einer Roten Karte gegen Calogero Rizzuto in Unterzahl überstehen (83.), am Ende steht der 4. Sieg in Folge.Saarbrückens Trainer Alois Schwartz: "Wir haben unser Gesicht gezeigt, was wir in den letzten Heimspielen auch hatten. Wir haben eine gute 1. Halbzeit gespielt und wir führen verdient 2:0. Der Sonntagsschuss nach der Halbzeit hat das Spiel ein bisschen auf den Kopf gestellt. Wir haben gewusst, dass Schweinfurt das schwerste der drei Spiele diese Woche wird - die Knochen sind ein bisschen müde, die Erwartungshaltung ist anders. Deswegen bin ich froh, dass wir das gewonnen haben. Über den Unparteiischen will ich nicht viel sagen, aber so viele Karten habe ich selten gesehen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZE1JaXZ1NkxpTGlCTHE0RkVlT1JJa1RXb2RvN0RvNlRXemI1S1gxUXUzcz0=Saarbrückens Doppeltorschütze Kai Brünker: "Wir haben es unnötig spannend gemacht. [...] Wir dürfen uns nicht zu weit hinten reindrücken lassen, wir waren zu defensiv. [...] Wir sind einfach glücklich, dass wir das gezogen haben. Ich denke, es war auch eine reife Leistung. Letzte Saison haben wir solche Spiele oft hergegeben. Deswegen bin ich brutal stolz auf die Mannschaft. Die komplette Woche hat richtig Bock gemacht." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZnRVN2Q2YjRFdVE0R0V4TXlFN1NSb0Z1WVVPbFkwS3pvSS9veWRtWWpqMD0=Wieder gibt es Komplimente für Schweinfurt und Trainer Victor Kleinhenz, doch wieder gibt es auch keine Punkte: "Wir brauchen keine Komplimente mehr, wenn ich ehrlich bin. [...] Zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten: Die 1. Halbzeit verschlafen wir, weil mit Ball total ängstlich waren, weil wir gegen den Ball in vielen Phasen zu passiv agiert haben. [...] Die 2. Halbzeit war ganz anders - das macht mich stolz."Kleinhenz über die knifflige Handspiel-Szene im Saarbrücker Strafraum in der Nachspielzeit - den Elfer gibt es nicht: "Tatsächlich ist es völlig egal. Ich habe den Jungs vor der Saison gesagt, ich will hier keine Jammer-Kultur. Wir konzentrieren uns auf uns." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eGpFc1pNdjJkWFVta3kzV21vczJ3bkYvdjlCc0haQ09jQ0tYbTFoc3NKYz0=Schweinfurts Lauris Bausenwein über sein Traumtor: "Den treffe ich wahrscheinlich nie mehr so. Letzte Woche gab es eine Spielsituation, wo der Eckball flach zurückkam. Ich habe am Ball vorbeigetreten. Da haben sich nach dem Spiel in der Kabine dann alle über mich lustig gemacht. Da habe ich mir gedacht: Jetzt zeige ich es ihnen!" Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ajNsT0svZGpxeWhRQzFaQmZpUkk1SUVQTExzMXNDaGpKUDZsY04wREFSMD0=Fußball live bei MagentaSport3. Liga - 7. 