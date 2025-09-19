19. September 2025. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/) gibt bekannt, dass das Unternehmen drei Vereinbarungen geschlossen hat, die gemäß den geltenden Richtlinien der TSX Venture Exchange (die "Börse") als Investor-Relations- oder damit verbundene Vereinbarungen gelten:

Vorticom Inc.

Das Unternehmen hat eine Kommunikationsvereinbarung (die "Vorticom-Vereinbarung") mit Vorticom Inc. geschlossen. Die im Rahmen der Vorticom-Vereinbarung zu erbringenden Dienstleistungen umfassen die Vorbereitung von Medienpräsentationen, namentlich gekennzeichneten Artikeln und anderen Mitteilungen für die öffentliche Verbreitung, die Platzierung von redaktionellen Beiträgen für Millennial Potash in den Medien und die Durchführung anderer Marketing- und Kommunikationsaktivitäten.

Die Vorticom-Vereinbarung hat eine monatliche Laufzeit und kann von jeder Partei mit einer Frist von sechzig (60) Tagen oder unter bestimmten Umständen auch mit einer kürzeren Frist gekündigt werden. Die Vorticom-Vereinbarung trat am 2. September 2025 in Kraft. Vorticom wird keine Market-Making-Dienstleistungen erbringen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält Vorticom eine Vergütung von 7.500 US-Dollar pro Monat für etwa dreißig (30) Stunden Dienstleistungen und 500 US-Dollar pro Monat für gezielte Medienbeobachtungsdienste.

Vorticom ist ein privates Unternehmen mit Sitz in New York. Vorticom wird von Nancy Thompson geleitet, die für die Erbringung der Dienstleistungen im Rahmen der Vorticom-Vereinbarung verantwortlich sein wird. Vorticom verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Erbringung ähnlicher Dienstleistungen für an verschiedenen Börsen notierte Unternehmen. Vorticom hat dem Unternehmen mitgeteilt, dass es und seine verbundenen Unternehmen keine Aktien des Unternehmens besitzen.

Die Vorticom-Vereinbarung unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Fundamental Research Corp.:

Das Unternehmen hat eine Vereinbarung (die "FRC-Vereinbarung") mit Fundamental Research Corp. geschlossen. Gemäß der FRC-Vereinbarung wird FRC über einen Zeitraum von achtzehn (18) Monaten bis zu fünf Research-Berichte über das Unternehmen erstellen, einschließlich Finanzanalysen und anderer Informationen, die für Research-Berichte über ähnliche Unternehmen typisch sind.

Sollte das Unternehmen die FRC-Vereinbarung für weitere Berichte verlängern wollen, kann es dies nach Fertigstellung des vierten Berichts mit FRC vereinbaren. Die FRC-Vereinbarung trat am 26. August 2025 in Kraft. Bis zur Genehmigung der FRC-Vereinbarung durch die Börse werden keine Dienstleistungen erbracht. FRC wird keine Market-Making-Dienstleistungen erbringen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält FRC eine Gebühr in Höhe von 29.000 CAD, die vor der Erstellung der Berichte zu entrichten ist.

FRC ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada. FRC wird von seinem Präsidenten Brian Tang geleitet, der die Erbringung der Dienstleistungen für das Unternehmen beaufsichtigen wird. FRC verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die an verschiedenen Börsen notiert sind. FRC hat dem Unternehmen mitgeteilt, dass es und seine verbundenen Unternehmen keine Aktien des Unternehmens besitzen.

Die FRC-Vereinbarung unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Proactive Group Holdings:

Das Unternehmen hat eine Vereinbarung (die "Proactive-Vereinbarung") mit Proactive Group Holdings geschlossen. Die im Rahmen der Proactive-Vereinbarung zu erbringenden Dienstleistungen beziehen sich auf die Erstellung von digitalen Marketing- und Mediendienstleistungen sowie die Organisation virtueller Investorenveranstaltungen.

Die Proactive-Vereinbarung läuft am 31. August 2026 aus und kann mit Zustimmung der Parteien um ein weiteres Jahr verlängert werden. Die Proactive-Vereinbarung trat am 1. September 2025 in Kraft. Bis zur Genehmigung der Proactive-Vereinbarung durch die Börse werden keine Dienstleistungen erbracht. Proactive wird keine Market-Making-Dienstleistungen erbringen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält Proactive eine jährliche Gebühr in Höhe von 28.000 CAD im Voraus.

Proactive ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Toronto, Ontario, Kanada. Proactive wird von Ian Mclelland geleitet, der für die Überwachung der Erbringung von Dienstleistungen für das Unternehmen verantwortlich sein wird. Proactive verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die an verschiedenen Börsen notiert sind. Proactive hat dem Unternehmen mitgeteilt, dass weder das Unternehmen noch seine verbundenen Unternehmen Aktien des Unternehmens besitzen.

Die Vereinbarung mit Proactive unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Alle drei Vereinbarungen enthalten Klauseln, die den Dienstleister zur Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze und -vorschriften verpflichten. Die Zahlungen für alle drei Vereinbarungen werden aus dem bestehenden Betriebskapital des Unternehmens geleistet.

MILLENNIAL POTASH CORP.

"Farhad Abasov"

Chair of the Board of Directors

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Dieses Dokument kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen" oder "geplant", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "könnten" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, sind damit zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gemeint. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf künftige Rohstoffpreise, die Genauigkeit von Mineral- oder Ressourcenexplorationsaktivitäten, Reserven oder Ressourcen, behördliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, einschließlich Genehmigungen von Eigentumsrechten und Bergbaurechten oder -lizenzen und Umweltgenehmigungen (einschließlich Land- oder Wassernutzung), Genehmigungen der örtlichen Gemeinde oder der indigenen Gemeinschaft, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den weiteren Zugang zu Mineralliegenschaften oder die Infrastruktur beziehen, Änderungen von Gesetzen, Regeln und Vorschriften in Gabun oder anderen Ländern, die sich auf das Unternehmen oder seine Liegenschaften oder die kommerzielle Nutzung dieser Liegenschaften auswirken könnten, Währungsrisiken, einschließlich des Wechselkurses von USD zu CAD oder CFA oder anderen Währungen, Schwankungen auf dem Markt für Kali oder kalibezogene Produkte, Änderungen der Explorationskosten und staatlichen Royalties, Exportrichtlinien oder Steuern in Gabun oder anderen Ländern sowie andere Faktoren oder Informationen. Die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung seines Geschäfts und des Kaliprojekts Banio können durch wirtschaftliche Unwägbarkeiten, die sich aus einer Pandemie ergeben, oder durch die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und sonstigen Marktbedingungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, weitere Finanzierungen oder die Finanzierung des Kaliprojekts Banio sicherzustellen, beeinträchtigt werden. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen, umweltbezogenen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

