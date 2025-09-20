Am 18. September wurde die in Katar ansässige Estithmar Holding Q.P.S.C. im Anschluss an den September 2025 FTSE Global Equity Index Series (GEIS) Halbjahresbericht in den FTSE Mid Cap Index aufgenommen. Änderungen werden ab Geschäftsschluss zum 18. September 2025 wirksam. Diese Aufnahme spiegelt die wachsende Präsenz der Estithmar Holding sowohl auf regionalen als auch globalen Märkten wider, stärkt ihre Sichtbarkeit unter den internationalen Investoren weiter und unterstreicht ihre Position als eine der führenden diversifizierten Aktiengesellschaften der Region.

Der FTSE Russell Index wird von internationalen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern umfassend verfolgt und die Aufnahme von Estithmar Holding wird voraussichtlich ihre Investorenbasis weltweit erweitern und zu erheblichen Investitionsströmen führen. Dieser Schritt trägt auch dazu bei, die finanzielle Attraktivität der Aktie zu verbessern und das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen zu stärken.

Juan Leon, Holding CEO von Estithmar Holding, kommentierte die Aufnahme mit den Worten: "Die Aufnahme der Estithmar Holding in den FTSE Mid Cap Index spiegelt die internationale Anerkennung unserer Fortschritts- und Wachstumskurve wider. Dieser Meilenstein öffnet neue Türen für globale Investoren, um an unserer Erfolgsgeschichte Hand in Hand mit unserer internationalen Expansionsstrategie teilzunehmen und bestärkt unser Engagement, unseren Aktionären, Partnern und Interessenvertretern einen langfristigen Wert zu bieten. Mit unserem diversifizierten Portfolio, das Gesundheitspflege, Dientleistungen, Immobilien und touristische Investitionen sowie spezialisierte Auftragsvergaben umspannt, bleibt Estithmar Holding fokussiert auf nachhaltiges Wachstum und die Ausweitung unserer Wirkung in der gesamten Region und darüber hinaus."

Der FTSE Russell September 2025 Bericht hob insbesondere insgesamt zehn Neuzugänge von Unternehmen in den MENA-Märkten (Naher Osten und Nordafrika) hervor. Der Bericht umfasst typischerweise das Hinzufügen oder Entfernen von Aktien und die Anpassung ihres Gewichts anhand von Faktoren, wie etwa Marktkapitalisierung, Branchenvertretung und Liquidität. Mit Estithmar Holding (IGRD) unter den bemerkenswertesten Aufnahmen treten die Änderungen ab Geschäftsschluss am Donnerstag, dem 18. September 2025 in Kraft.

Die Aufnahme markiert einen weiteren Schritt auf dem Wachstumspfad von Estithmar Holding nach einer starken finanziellen Leistung im ersten Halbjahr 2025 mit Einnahmen in Höhe von 3,073 Milliarden QAR, einer Nettogewinnsteigerung im Jahresvergleich um 97% YoY auf 465 Millionen QAR und einer Marktkapitalisierung von über 15,9 Milliarden QAR. Estithmar Holding ist in 9 Ländern tätig, einschließlich Katar, Saudi-Arabien, Algerien und Irak, die Malediven und andere mit einer Belegschaft von mehr als 28.000 Mitarbeitern, die mehr als 100 Nationalitäten umfasst.

