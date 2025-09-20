Am 30. September werden 115 Staaten Daten zu Auslandskonten an die deutsche Finanzverwaltung melden. Warum die USA nicht beim Automatischen Informationsaustausch (AIA) dabei sind Hintergrund Der internationale Austausch zu Finanzkonten startete vollumfänglich im Jahr 2017 und wird seitdem kontinuierlich erweitert. Neu dazu kommen dieses Jahr Armenien, Moldau, Uganda und die Ukraine. Die zwischen den nationalen Finanzbehörden ausgetauschten Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE