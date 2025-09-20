Anzeige
Markus Weingran
20.09.2025 06:27 Uhr
131 Leser
Depots eilen Dax davon!: Von Edelmetallen, Laser- & Robo-Aktien und vier Neuzugängen im Depot!

Nicht nur Paul Singer ist in Kauflaune, auch die Börsenlounge war auf Shopping-Tour. Ins Depot eingenzogen sind eine Automobilzulieferer, ein Bezahldienstleister, ein Pharmakonzern und ein Kupfer-Explorer. Während der DAX in dieser erneut nachgegeben hat, konnten das konservative und das spekulative Depot der Börsenlounge weiter zulegen. Kurstreiber waren dabei vor allen Dingen die Aktie von IonQ, die ihr Plus auf fast 70 Prozent ausgebaut hat. Auch der spanische Vertreter Tecnicas Reunidas blickt auf eine ausgezeichnete Woche zurück. Das Plus ist in vier Monaten auf 40 Prozent gestiegen. Auch Hims & Hers feierte einen guten Einstand. Innerhalb von nur einer Woche konnte das Papier schon …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
