Die Weltweite Fertigungskonvention 2025 wird vom 20. bis 23. September in Hefei, Provinz Anhui, stattfinden. Unter dem Motto "Intelligente Fertigung für eine bessere Zukunft" werden Teilnehmer aus über 40 Ländern und Regionen erwartet, darunter die Vereinigten Staaten, Deutschland und Großbritannien. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer wird aus dem Ausland kommen, was die Rolle der Konvention als führende globale Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit in der Fertigungsbranche hervorhebt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250919541239/de/

Weltweite Fertigungskonvention 2025 eröffnet in Hefei: Ein globales Treffen für intelligente Produktion

Die Konvention wird von der Volksregierung der Provinz Anhui, dem Nationalen Beratungskomitee für den Aufbau einer Fertigungsnation, der China Association of Small and Medium Enterprises sowie der Global Alliance of SMEs veranstaltet. Die Konvention hat sich zu einer Bühne für die Präsentation bedeutender technologischer Ausrüstungen Chinas entwickelt, heißt globale Hersteller willkommen und fördert die chinesische High-End-Fertigung weltweit. Zu den wichtigsten Programmpunkten gehören das Forum 2025 zum Aufbau einer Fertigungsnation sowie die Bekanntgabe der Top 500 chinesischen Fertigungsunternehmen 2025, des Berichts über zehn Schlüsselbereiche für den Aufbau einer Fertigungsnation und des Berichts 2025 zur digitalen Transformationsfähigkeit von Fertigungsunternehmen. Diese Ergebnisse sollen "chinesische Lösungen" und "chinesische Weisheit" zur globalen Entwicklung beitragen.

Die Slowakei wird Ehrengastland sein und damit Offenheit und Kooperation unterstreichen. Die Konvention umfasst die Internationale Handelskammer-Konferenz 2025, das Internationale Forum für Zusammenarbeit in der intelligenten Fertigung, Veranstaltungen zur globalen Expansion von KMU und zur industriellen Wertschöpfungskette, das Anhui-Deutschland-KMU-Kooperationsforum sowie die CIIE-Matching-Konferenz für ausländische Unternehmen (Anhui), um Austausch von Handel und Investitionen weiter zu fördern.

Die Ausstellung erstreckt sich über 20.000 Quadratmeter mit zehn Themenbereichen, darunter Fertigung wichtiger Nationen, Gastprovinz, International, Automobil, Intelligente Robotik und Elektronische Information. Marktorientierte Ausstellungen wie Robotik und industrielle Automatisierung, digitale Wirtschaft sowie Maschinen und Ausrüstung werden ebenfalls stattfinden. Eine interaktive Zone für unbemannte Systeme im Luogang-Park ermöglicht Besuchern das Erleben von Drohnenflügen und fahrerlosen Autos, was die Attraktivität intelligenter Fertigung präsentiert.

Anhui hat weltweit führende Durchbrüche erzielt, darunter die "Künstliche Sonne" und den Quantencomputer "Zuchongzhi III", und belegt den fünften Platz in Chinas KI-Branche. Die Konvention hebt nicht nur die Innovationskraft Anhuis hervor, sondern spricht auch eine offene Einladung an die Welt aus gemeinsam eine Symphonie menschlicher Weisheit und maschineller Zivilisation zu komponieren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250919541239/de/

Contacts:

Company Name:World Manufacturing Convention Executive Committee

Contact Person:Cheng Longcan

phone:+8613085059682

Email:media@wmconvention.com

Website:https://www.wmconvention.com