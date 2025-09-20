Heißer Ritt bei American Express: Die Aktie des Finanzdienstleistungsunternehmens kletterte am Donnerstag auf ein neues Rekordhoch bei 342,47 Dollar. Doch wie viel Rendite wäre in den letzten Jahrzehnten mit einem Investment von nur 1.000 Euro drin gewesen? DER AKTIONÄR macht den Check.American Express wurde 1850 ursprünglich als Kurierdienst gegründet. Den Börsengang führte das Unternehmen im Mai 1977 an der New Yorker Börse durch. Seitdem hat sich das Papier zu einem der Schwergewichte im Finanzsektor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
