© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Im Jahr 2024 konnte die Aktie des US-amerikanischen Stromerzeugers Vistra Energy sogar Nvidia und Palantir hinter sich lassen. Und auch in diesen Jahr geht die Rallye weiter. Der Hedgefonds Lone Pine Capital ist dabei.Wie so oft in den vergangenen Jahren verbirgt sich hinter aufsehenden erregenden Kursanstiegen an der Börse vor allem ein Buzzword: KI! So war es auch beim Energieversorger Vistra aus den USA. Die relativ unbekannte Aktie stieg 2024 mit einer Performance von mehr als 310 Prozent zum Top-Performer im S&P 500 auf. Seit Jahresanfang haben sich die Papiere nochmals um 51 Prozent verteuert. Auf den ersten Blick wirkt Vistra nicht wie ein klassisches KI-Unternehmen. Doch der Boom …