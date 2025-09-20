DJ PTA-News: Aktien Global News: ZenaDrone hebt ab: Tests der IQ Square-Drohne für Sicherheits- und Rettungseinsätze gestartet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Aktien Global News: ZenaDrone hebt ab: Tests der IQ Square-Drohne für Sicherheits- und Rettungseinsätze gestartet

Frankfurt (pta000/20.09.2025/09:00 UTC+2)

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Zena Tech (ISIN: CA98936T2083)

ZenaTech Inc., gelistet an Nasdaq, Frankfurter Börse und Mexikos BMV, startet mit ihrer Tochtergesellschaft ZenaDrone die Feldtests der neuen Sicherheitsdrohne IQ Square. Getestet wird auf einem zertifizierten Verkehrsflugplatz, der für unbemannte Flugsysteme freigegeben ist. Im Fokus stehen Anwendungen für öffentliche Sicherheit und Notfallschutz - darunter Menschenmengenüberwachung, Polizeieinsätze sowie Such- und Rettungsaktionen. Die Drohne soll dort zum Einsatz kommen, wo schnelle Entscheidungen und präzise Luftaufklärung gefragt sind.

Sicherheitslage im Wandel - Drohnen gewinnen an Bedeutung

"Die öffentliche Sicherheit ist nach wie vor eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit, und Drohnen entwickeln sich zu einer transformativen Kraft in der Strafverfolgung, da sie den Behörden ein leistungsstarkes, anpassungsfähiges Instrument zum Schutz der Bevölkerung sowie zu einer effektiveren Reaktion auf sich wandelnde Bedrohungen an die Hand geben", sagt ZenaTech-CEO Dr. Shaun Passley. Mit den nun gestarteten Tests will das Unternehmen die Leistungsfähigkeit der IQ Square bei Einsätzen mit hohem Risiko unter realen Bedingungen prüfen. "Mit dem Beginn unserer Feldtests überprüfen wir die Fähigkeiten der IQ Square, die Sicherheit bei großen öffentlichen Versammlungen sowie bei Such- und Rettungseinsätzen durch austauschbare Sensoren und anpassungsfähige Missionsprofile zu verbessern."

Die Nachfrage nach flexiblen und schnell einsetzbaren Luftsystemen steigt weltweit. ZenaTech sieht darin einen klaren Wachstumsmarkt. "Von der Bereitstellung von Echtzeitinformationen bis hin zur Verbesserung der Reaktionsfähigkeit an vorderster Front sehen wir, dass dieser Markt rasant wächst und Geschwindigkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz bietet, und wir sind bestrebt, mit missionskritischen Luftfahrtlösungen eine Führungsrolle zu übernehmen."

Modular, kompakt, vielseitig: IQ Square in der Praxis

Die Tests folgen einem stufenweisen Ablaufplan und werden durchgängig von ZenaDrone-Teams begleitet. Die IQ Square ist in zwei Größen (40 × 40 oder 50 × 50 Zoll) erhältlich und wurde für vertikale Starts und Landungen (VTOL) ausgelegt. Mit 20 bis 25 Minuten Flugzeit, austauschbaren Sensoren und autonomen Ladefunktionen ist sie für unterschiedlichste Einsatzszenarien gerüstet. Ob Naturkatastrophe, Großevent oder Polizeieinsatz - die Drohne soll in kürzester Zeit präzise Lagebilder liefern. Wärmebildkameras können bei Suchaktionen unterstützen, während bei taktischen Polizeieinsätzen Echtzeitdaten für bessere Koordination sorgen.

Markt mit Rückenwind - Milliardenpotenzial bis 2033

Der globale Markt für Drohnen im Bereich öffentliche Sicherheit wurde laut Verified Market Reports 2024 auf rund 5,5 Milliarden US-Dollar beziffert. Bis 2033 soll er auf über 15 Milliarden anwachsen - bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate von über 12 % pro Jahr. Getrieben wird diese Entwicklung vom zunehmenden Einsatz bei Katastrophenhilfe, Evakuierungen, dem Schutz kritischer Infrastruktur und der Unterstützung von Einsatzkräften vor Ort. ZenaDrone will in diesem dynamischen Umfeld mit einer einsatznah entwickelten Lösung frühzeitig Maßstäbe setzen.

______________________________ Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eumit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" oder "Nebenwerte".

Zena Tech Land: Canada, Toronto ISIN: CA98936T2083 WKN: A40HQQ https://www.zenatech.com/

Quellen: https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80968&tr=1

Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://v-capital.co/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Aktien Global News Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Aktien Global News Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 (0) 69 1532 5857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758351600983 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)