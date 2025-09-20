Liebe Leser,



im Rahmen eines Interviews für den MMNews-Club trafen sich vor kurzem mit Michael Mross und Claus Vogt zwei alte Börsenhasen zu einem ausführlichen Gespräch: "Ich kenne keinen besseren!", preist Michael Mross den Krisensicher Investieren Chefredakteur Claus Vogt an.

Vogt liefert Ihnen in diesem Interview nicht nur klare makroökonomische Analysen der Edelmetallmärkte und des Uran-Sektors, sondern gibt auch Auskunft über diverse Gold- und Silberminenaktien. Welches Unternehmen bekommt die beste Wachstumsprognose? Und von welchem lässt man als Investor lieber die Finger? Vogt liefert die Antworten auf diese Fragen in seiner gewohnt ruhigen und verständlichen Art. Außerdem liefert er ganz nebenbei einige allgemeinere Überlebensratschläge für den Finanzmarkt-Dschungel und verrät, warum Risikomanagement an der Börse essenziell für den Erfolg ist.Dieses Gespräch ist ein Must-Watch für jeden Börseninteressierten, der sich ein umfangreiches Bild dieser aussichtsreichen, boomenden Marktsektoren machen möchte. Und eines wird in diesem Video sehr deutlich: Vogts Empfehlungs-Bilanz ist exzellent!Das Interview finden Sie auf unserer Krisensicher Investieren-Homepage in der Mediathek unter "Aktuelle Interviews und Videos".Herzliche GrüßeIhrKrisensicher Investieren - Team

Den vollständigen Artikel lesen ...