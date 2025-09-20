Tech-Aktien gelten allgemein als extrem hoch bewertet - doch das gilt nicht für alle Titel! Laut der Ratingagentur Morningstar sind diese Werte jetzt zu günstig, um sie noch länger zu ignorieren! Der Technologiesektor ist der am höchsten bewertete Bereich am Markt und Anleger müssen in aller Regel hohe KGV-Bewertungen zahlen, um sich hier zu engagieren. Doch laut einer aktuellen Auswertung der Ratingagentur Morningstar gibt es trotzdem noch einige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de