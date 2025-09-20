Seit 100 Tagen ist er Deutschlandchef bei BYD, nun hat uns Lars Bialkowski auf der IAA Mobility im Interview Rede und Antwort gestanden. Der ehemalige Stellantis-Manager sieht den chinesischen Autobauer auf einem sehr guten Weg bei der Deutschlandexpansion - und gibt sich optimistisch, bis Ende diesen Jahres auf mindestens 120 Verkaufspunkte in Deutschland zu kommen und Ende 2026 dann auf 300 Standorte. Dass BYD in Deutschland auf Expansionskurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net