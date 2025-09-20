Nach dem Tod eines Teenagers kündigt OpenAI an, Minderjährige bei der Nutzung von ChatGPT besser schützen zu wollen. Geplant sind unter anderem Alterskontrollen und die Beschränkung von Inhalten. OpenAI wurde von einem Ehepaar aus Kalifornien verklagt, nachdem ihr 16-jähriger Sohn Adam sich das Leben genommen hatte. Zuvor hatte er intensiven Kontakt mit ChatGPT, der seine suizidalen Gedanken offenbar sogar noch bestärkt hat. Wie The Guardian berichtet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n