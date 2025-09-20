© Foto: adobe.stock.com

Die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank war das Ereignis der abgelaufenen Handelswoche. Vor allem die Edelmetalle blickten ein wenig sorgenvoll in Richtung Fed. Im Nachhinein wurde klar: Es war unbegründet!Fed schiebt Gold, Silber & Co. gewaltig an War das der entscheidende Impuls, um Gold auf 4.000 US-Dollar und Silber auf 50 US-Dollar zu hieven? Der Fed-Termin hätte den beiden Edelmetallen Steine in den Weg legen können und die Aufwärtsbewegungen bei Gold und Silber zumindest temporär empfindlich stören können. Es stand viel auf dem Spiel. Die exponierten Preisniveaus machten im Vorfeld sowohl Gold als Silber anfällig für Enttäuschungen. Als die Fed ihre Leitzinsentscheidung …