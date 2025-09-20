Zieht Silber dem Goldpreis nach und steigt in den dreistelligen Kursbereich? Aus heutiger Sicht scheint das ambitioniert. Aber möglich Der Anstieg beim Gold (siehe Beitrag vom 18.09.25) hat auch den Silberpreis beflügelt. Und es kommt noch mehr hinzu: Die Schweizer Großbank UBS hebt hervor, dass die Nachfrage aus Industriebranchen wie Solarenergie und Elektronik Silber strukturell stütze. Aber nicht nur dieser Faktor hilft dem Silberpreis:Historisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
