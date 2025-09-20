Baden-Baden (ots) -Die beiden Brüder aus Berlin wurden am Samstag beim "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden als beste Newcomer ausgezeichnetAm Samstagabend tritt das deutsche Dance-Pop-Duo Fast Boy im Rahmen des "SWR3 New Pop Festivals" im Festspielhaus in Baden-Baden auf - bereits am Nachmittag wurde ihnen eine besondere Ehre zuteil: Während eines Interviews mit SWR3 Moderatorin Sabrina Kemmer auf der Open-Air-Bühne vor dem Kurhaus überraschte sie die beiden mit dem "SWR3 New Pop Award".SWR3 Musikchef Gregor Friedel zum "SWR3 New Pop Award" für Fast Boy"Fast Boy ist eine der erfolgreichsten Bands, die die deutsche Musikszene aktuell zu bieten hat. Mit ihrem charismatischen Dance Pop verbinden die Brüder eingängige Melodien und moderne Beats - Fast Boy steht für Kreativität, Energie und ein unverwechselbares Gespür für moderne Sounds. Diese Band hat das Potenzial, eine neue Generation von Popmusik zu prägen."Über Fast BoyFast Boy hat sich innerhalb kürzester Zeit einen Ruf als eins der interessantesten Duos der Elektro-Szene erarbeitet. Die zwei Brüder - Lucas und Felix - verbinden elektronische Musik mit Live-Gesang, Gitarren-Solos und reduziertem Unplugged-Sound - so entsteht weit mehr als ein klassischer DJ-Gig. Die brüderliche Dynamik, unerschöpfliche Ambition und ihre Liebe zu emotionalen Pop-Momenten machen ihre Musik zu einem globalen Phänomen.Anfänge als Synthpop-DuoAufgewachsen in Süddeutschland, werden die beiden Brüder schon früh durch ihren Vater musikalisch geprägt. 2017 sammeln sie erste Erfahrungen, erlangen als Synthpop-Duo Bekanntheit in der Szene und probieren sich auch als Songwriter für andere Artists aus. Nach und nach verlagert sich ihr kreativer Flow in Richtung Dance Pop. Indie-Einflüsse und Berliner Clubkultur treffen in den verspielten Kompositionen auf tiefe Melancholie und astreine Pop-Hooks - kombiniert ergibt sich ihr unverwechselbarer energetischer Sound.Durchbruch mit "Bad Memories"Ihr endgültiger Durchbruch gelingt dem Duo 2022 mit der Hitsingle "Bad Memories" in Zusammenarbeit mit Meduza, James Carter und Elley Duhe - der Song schaffte es in sieben Ländern auf Platz 1 der Airplay-Charts. Als Songwriter sammeln die Brüder über eine Milliarde Streams und machen sich durch Features mit Tiesto, David Guetta, Topic, Oliver Heldens oder Ofenbach einen Namen in der Szene. Ihr aktueller Hit "Born Again", gemeinsam mit ClockClock, knüpft an diese Erfolge an.Das "SWR3 New Pop Festival" als SprungbrettMit der Verleihung des "SWR3 New Pop Awards" setzt das "SWR3 New Pop Festival" auch in diesem Jahr wieder ein starkes Zeichen. Hier erhalten talentierte Newcomer nicht nur einen Preis, sondern auch direkt eine große Bühne. Seit 1994 unterstützt das Festival nationale und internationale Talente und hat Künstler wie Ed Sheeran, Dua Lipa und Bruno Mars zu Beginn ihrer jeweiligen Laufbahn gefördert. Doch auch deutsche Acts wie Mark Forster, ClockClock oder Giant Rooks haben auf den Bühnen von Baden-Baden ihre Karrieren gestartet.Das Festival-WochenendeDas "SWR3 New Pop Festival" wurde in diesem Jahr mit dem Auftritt von Star-DJ Purple Disco Machine eröffnet. In den vergangenen zwei Tagen folgten darüber hinaus auch die Konzerte der Top-Acts Michael Schulte, Alessi Rose, Zartmann, Bosse und Vella. Neben der feierlichen Verleihung des "SWR3 New Pop Award" an Fast Boy und deren Auftritt sind am heutigen Samstag Konzerte von Abor & Tynna, Thunder Jackson und Felix Jaehn zu erleben. Zum Abschluss des "SWR3 New Pop Festivals" am Sonntag gibt es Homecoming-Konzerte von Joris, Kraftklub und Calum Scott.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/fast-boy-mit-swr3-new-pop-award-ausgezeichnetFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6121653