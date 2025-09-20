ChatGPT Prognose Aster, Hyperliquid und Bitcoin Hyper 2025

Künstliche Intelligenzen entwickeln sich kontinuierlich weiter und so sind mit ihnen mittlerweile auch umfangreichere Prognosen möglich. Daher haben wir im folgenden Beitrag einmal drei der heißesten Coins von einer KI näher unter die Lupe nehmen lassen. Erfahren Sie nun alle wichtigen Details in dem folgenden Beitrag.

Hyperliquid: Wachstumsstarke Perp-Handelsplattform mit Layer-1

Liquidität & Zugang: Markante Volumenspitzen und neues Allzeithoch untermauern Momentum, wachsendes TVL und Stablecoin-Tiefe stützt Orderbuch-Qualität

ChatGPT Prognose Hyperliquid für 6 bis 12 Monate

Base-Case: 40 bis 70 USD bei anhaltender Nutzung mit stabilem TVL und einem Zugewinn von Marktanteilen

Checkliste für den Einstieg:

Mehrwöchige Volumenpersistenz

Steigende offene Positionen ohne übermäßige Funding-Spitzen

Roadmap-Erfolge (Märkte/Integrationen)

Ruhiges regulatorisches Umfeld

Jetzt in Hyperliquid investieren!

Aster: Momentum-Play mit Dynamik von großen Listungen

Liquidität & Zugang: Innerhalb von 24 Stunden konnten mithilfe von prominenten Finfluencern schon Milliardenumsätze erzielt werden und führten zu einem klassischen Post-Listing-Sog

Innerhalb von 24 Stunden konnten mithilfe von prominenten Finfluencern schon Milliardenumsätze erzielt werden und führten zu einem klassischen Post-Listing-Sog Nutzung & Technik: DEX-/DeFi-Fokus, wobei echte Produktveröffentlichungen und Nutzerzahlen die Bewertungen tragen müssen, da sonst nur News-getrieben

DEX-/DeFi-Fokus, wobei echte Produktveröffentlichungen und Nutzerzahlen die Bewertungen tragen müssen, da sonst nur News-getrieben Tokenomics: Bisher befinden sich von den 8 Mrd. ASTER-Coins erst 1,6 Mrd. im Umlauf, wobei der FDV-Hebel Bewegungen in beide Richtungen intensiviert

Bisher befinden sich von den 8 Mrd. ASTER-Coins erst 1,6 Mrd. im Umlauf, wobei der FDV-Hebel Bewegungen in beide Richtungen intensiviert Narrativ & Katalysatoren: Roadmap-Erfüllung wie AMM/Orderbook-Upgrades, Liquidity-Mining, Cross-Chain, Partnerschaften und so weiter

Roadmap-Erfüllung wie AMM/Orderbook-Upgrades, Liquidity-Mining, Cross-Chain, Partnerschaften und so weiter Risiken: Sofern die Produktadoption nicht schnell genug ist, kann es nach Listungen zu Korrekturen von 40 bis 70 % kommen

ChatGPT Prognose Aster für 6 bis 12 Monate

Base-Case: 0,60 bis 1,80 USD mit hoher Intraday-Volatilität, getrieben von News und Flows

Checkliste für den Einstieg:

Mehrere Tage mit hohem Volumen

Verifizierbare Produktveröffentlichungen

Unlock- & Vesting-Plan überprüfen

FDV vs. realer Cash-Flow/TVL

Jetzt in Aster investieren!

Bitcoin Hyper: Frühes Investment in Bitcoin-L2 im Presale

Liquidität & Zugang: Noch Presale-Liquidität und ein echtes Orderbuch ist erst nach der Listung vorhanden

Noch Presale-Liquidität und ein echtes Orderbuch ist erst nach der Listung vorhanden Nutzung & Technik: Plant Bitcoin-L2-Funktionalität, wobei neben den Entwickler-Updates belastbare Belege für Bridge, Sequencer, Sicherheitsmodell und TVL ausstehen

Plant Bitcoin-L2-Funktionalität, wobei neben den Entwickler-Updates belastbare Belege für Bridge, Sequencer, Sicherheitsmodell und TVL ausstehen Tokenomics: Große Gesamtversorgung, weshalb Vesting- und Zuteilung aufgrund eines Nachschubdrucks genau geprüft werden sollten

Große Gesamtversorgung, weshalb Vesting- und Zuteilung aufgrund eines Nachschubdrucks genau geprüft werden sollten Narrativ & Katalysatoren: Starkes Interesse an Bitcoin-L2, CEX-Listungen, Mainnet-Integrationen und Audits

Starkes Interesse an Bitcoin-L2, CEX-Listungen, Mainnet-Integrationen und Audits Risiken: Emittenten-, Rechts- und Ausführungsrisiken bei Vorverkäufen sowie Marketing-Bias

ChatGPT Prognose Bitcoin Hyper für 6 bis 12 Monate

Base-Case: 0,02 bis 0,05 USD mitvolatiler Preisfindung um vollständig verwässerte Marktkapitalisierung, die abhängig von echten Integrationen und TVL ist

Checkliste für den Einstieg:

Code-Audits

Team-Doxing

Transparente BTC-Bridge/Sequencer-Dokumentation

Unabhängige TVL-Messung

Vesting-Plan mit Cliff/Linearität

Klare Roadmap-Termine

Jetzt in Bitcoin Hyper investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.