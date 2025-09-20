ChatGPT Prognose Aster, Hyperliquid und Bitcoin Hyper 2025

Künstliche Intelligenzen entwickeln sich kontinuierlich weiter und so sind mit ihnen mittlerweile auch umfangreichere Prognosen möglich. Daher haben wir im folgenden Beitrag einmal drei der heißesten Coins von einer KI näher unter die Lupe nehmen lassen. Erfahren Sie nun alle wichtigen Details in dem folgenden Beitrag.
Hyperliquid: Wachstumsstarke Perp-Handelsplattform mit Layer-1
- Liquidität & Zugang: Markante Volumenspitzen und neues Allzeithoch untermauern Momentum, wachsendes TVL und Stablecoin-Tiefe stützt Orderbuch-Qualität
- Nutzung & Technik: Eigene L1, vollständiges On-Chain-Orderbuch, Latenz-Optimierung mit CeFi-Gefühl bei DeFi-Abwicklung
- Tokenomics: 97 % der Protokoll-Gebühren für Buybacks genutzt, die derzeit 0,3 % der Gesamtversorgung pro Monat erwerben
- Narrativ & Katalysatoren: Expansion der Perpetuals-Märkte, mehr Collaterals, Listings, Integrationen mit Wallets und Portfolio-Apps
- Risiken: Derivate-Konjunktur, mögliche Regulierungsrisiken und kompetitives Umfeld
ChatGPT Prognose Hyperliquid für 6 bis 12 Monate
- Base-Case: 40 bis 70 USD bei anhaltender Nutzung mit stabilem TVL und einem Zugewinn von Marktanteilen
- Bull-Case: >80 USD, sofern TVL und Volumen zyklisch reagieren und zu großen Listungen und Partnerschaften führen
- Bear-Case: 25 bis 40 USD bei einem Derivate-Abschwung und regulatorischen Problemen
Checkliste für den Einstieg:
- Mehrwöchige Volumenpersistenz
- Steigende offene Positionen ohne übermäßige Funding-Spitzen
- Roadmap-Erfolge (Märkte/Integrationen)
- Ruhiges regulatorisches Umfeld
Jetzt in Hyperliquid investieren!
Aster: Momentum-Play mit Dynamik von großen Listungen
- Liquidität & Zugang: Innerhalb von 24 Stunden konnten mithilfe von prominenten Finfluencern schon Milliardenumsätze erzielt werden und führten zu einem klassischen Post-Listing-Sog
- Nutzung & Technik: DEX-/DeFi-Fokus, wobei echte Produktveröffentlichungen und Nutzerzahlen die Bewertungen tragen müssen, da sonst nur News-getrieben
- Tokenomics: Bisher befinden sich von den 8 Mrd. ASTER-Coins erst 1,6 Mrd. im Umlauf, wobei der FDV-Hebel Bewegungen in beide Richtungen intensiviert
- Narrativ & Katalysatoren: Roadmap-Erfüllung wie AMM/Orderbook-Upgrades, Liquidity-Mining, Cross-Chain, Partnerschaften und so weiter
- Risiken: Sofern die Produktadoption nicht schnell genug ist, kann es nach Listungen zu Korrekturen von 40 bis 70 % kommen
ChatGPT Prognose Aster für 6 bis 12 Monate
- Base-Case: 0,60 bis 1,80 USD mit hoher Intraday-Volatilität, getrieben von News und Flows
- Bull-Case: >2,50 USD bei aktiver Nutzung durch Parameter wie aktive Adressen und TVL sowie Liquiditätsprogrammen
- Bear-Case: <0,50 USD, sofern sich das Volumen verringert und die Roadmap nicht erfüllt wird
Checkliste für den Einstieg:
- Mehrere Tage mit hohem Volumen
- Verifizierbare Produktveröffentlichungen
- Unlock- & Vesting-Plan überprüfen
- FDV vs. realer Cash-Flow/TVL
Jetzt in Aster investieren!
Bitcoin Hyper: Frühes Investment in Bitcoin-L2 im Presale
- Liquidität & Zugang: Noch Presale-Liquidität und ein echtes Orderbuch ist erst nach der Listung vorhanden
- Nutzung & Technik: Plant Bitcoin-L2-Funktionalität, wobei neben den Entwickler-Updates belastbare Belege für Bridge, Sequencer, Sicherheitsmodell und TVL ausstehen
- Tokenomics: Große Gesamtversorgung, weshalb Vesting- und Zuteilung aufgrund eines Nachschubdrucks genau geprüft werden sollten
- Narrativ & Katalysatoren: Starkes Interesse an Bitcoin-L2, CEX-Listungen, Mainnet-Integrationen und Audits
- Risiken: Emittenten-, Rechts- und Ausführungsrisiken bei Vorverkäufen sowie Marketing-Bias
ChatGPT Prognose Bitcoin Hyper für 6 bis 12 Monate
- Base-Case: 0,02 bis 0,05 USD mitvolatiler Preisfindung um vollständig verwässerte Marktkapitalisierung, die abhängig von echten Integrationen und TVL ist
- Bull-Case: 0,10 bis 0,15 USD, sofern eine funktionierende L2-Infrastruktur, erfolgreiche CEX-Listungen und Ökosystem-Wachstum gesehen werden
- Bear-Case: 0,005 bis 0,01 USD und weniger, wenn die Meilensteine nicht erfüllt werden, Listungen ausbleiben oder Token-Unlocks den Kurs belasten
Checkliste für den Einstieg:
- Code-Audits
- Team-Doxing
- Transparente BTC-Bridge/Sequencer-Dokumentation
- Unabhängige TVL-Messung
- Vesting-Plan mit Cliff/Linearität
- Klare Roadmap-Termine
Jetzt in Bitcoin Hyper investieren!
Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.