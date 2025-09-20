Welche Krypto kaufen Herbst 2025: Beste Coins

Der September ist historisch eigentlich mehrheitlich von hohen Verlusten geprägt gewesen. Dennoch zeigt dieses Jahr mit der bisher besten Bitcoin-Kursentwicklung in diesem Monat, dass die Saisonalitäten nicht in Stein gemeißelt sind. Welche Kryptos man daher nun im Herbst 2025 kaufen sollte, ist das Thema des vorliegenden Beitrages.

Maxi Doge

Wer von dem Nervenkitzel des Memecoin-Sektors mit seinen Chancen auf lebensverändernde Gewinne nicht genug bekommt, der wird nur schwer an Maxi Doge vorbeikommen. Denn während viele nur zur Unterhaltung erfunden wurde, verfolgt der ambitionierte MAXI hohe Ziele, da er zum wertvollsten Memecoin aller Zeiten werden möchte. Dafür hat er einen ultimativen Pump-Plan für einen massiven Masseaufbau kreiert, welcher viele Investoren begeistert hat.

Eines der wichtigsten Hilfsmittel für diese Mission stellen die Perpetuals mit einem Hebel von 1.000x dar. Denn bei Bitcoin soll laut Berichten jeder investierte Dollar zu einem Anstieg der Marktkapitalisierung von 3 bis 5 USD geführt haben. Mit dem Hebeleffekt kann ein Anleger mit 1.000 USD also 1 Mio. USD investieren und schon eine Bewertung von 3 Mio. USD bis 5 Mio. USD bewirken. Gleichzeitig wäre für Investoren ein Anstieg von 1 % ein Gewinn von 1.000 %.

Um eine besonders große Wirkung zu erlangen, soll für eine Gruppe von Unterstützern und eine entschlossene Einstellung an den Charts gesorgt werden. Deshalb werden 40 % investiert, um Maxi Doge im Krypto-Space und darüber hinaus berühmt zu machen. Zudem werden 25 % für den Maxi Fund aufgewendet, der für Moral, Unterstützung, einen größeren Pump-Effekt und Belohnungen sorgen soll.

Außerdem gibt es einen Staking-Mechanismus, der mithilfe von jährlichen Zinsen von 139 % den Verkaufsdruck minimieren kann. Bisher wurden bereits 5,4 Mrd. MAXI-Coins in den Pool eingezahlt, was das Vertrauen und das langfristige Interesse der Anleger verdeutlicht. Angepasst werden die Zinsen proportional an den Anteil der in den Staking-Smart-Contract eingezahlten Coins, wobei die Rendite über die Zeit tendenziell sinkt.

Jetzt in Maxi Doge investieren!

Pump

Der PUMP-Coin ist die zugehörige Kryptowährung der führenden Memecoin-Launchplattform und mittlerweile der eigenen DEX. Über den DeFi-Dienst wurden seit dem Start am 19. Januar schon 13.039.110 Memecoins erstellt und Gebühren in Höhe von 631.801.025 USD eingenommen. Somit hält sich Pump seit längerer Zeit unter den profitabelsten Protokollen und belegt derzeit den vierten Platz mit Monatseinnahmen von 60,7 Mio. USD.

Demnach würde es mit einem Multiplikator von 10x auf eine Bewertung von 7,28 Mrd. USD kommen, welche vollständig verwässert mit 6,99 Mrd. USD schon fast erreicht wurde. Allerdings verwendet Pump einen Buyback-Mechanismus, der zeitweise annähernd 100 % der Umsätze für Rückkäufe nutzt, was von den Anlegern aufgrund des deflationären Effekts wie bei HYPE mit Begeisterung aufgefasst wurde.

Somit wurden seit dem 15. Juli schon 3,07 Mrd. PUMP-Coins für umgerechnet 19,61 Mio. USD zurückgekauft, was 0,307 % der Gesamtversorgung entspricht. Sollten die Rückkäufe in derselben Höhe beibehalten werden, könnte sich das Angebot jährlich um 1,84 % verringern und somit den Kurs unterstützen. Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass die Rückkäufe von dem Hype um die Memecoins und somit einem bullischen Marktumfeld abhängen.

Pump.Fun hat sich bereits weiterentwickelt und bietet seinen Nutzern hilfreiche Tools, um größere Erfolge mit Memecoins zu erzielen. Bemerkenswert ist auch die Live-Streaming-Funktion, die ihren Streamern allein über die vergangenen 7 Tage Gebührenbeteiligungen in Höhe von 20,38 Mio. USD gezahlt hat. Da einige hier schneller deutlich mehr verdienen, erwarten manche, dass Pump.Fun weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Jetzt in Pump investieren!

Best Wallet Token

Eine große Chance bietet die Best Wallet, weil sie ein umfangreiches Angebot von Diensten bündelt und somit über zahlreiche Wege Einnahmen generiert. Aber auch ihre hilfreichen Funktionen, ihr intuitives Design, ihre einzigartigen Vorteile und ihre hohe Sicherheit haben zu der starken Verbreitung beigetragen. So kommt die Best Wallet bereits auf mehr als 250.000 monatlich aktive Nutzer.

Einerseits können die Anwender zusätzliche Diensten mit zeitintensive und kostspielige Zusatztransaktionen einsparen. Andererseits wird eine hervorragende Infrastruktur mit über 330 DeFi-Diensten und mehr als 30 Bridges geboten. Mit ihnen lassen sich die Bearbeitungszeit und die Gebühren verringern, wobei für die höchsten Gebührenvorteile ausreichend BEST-Coins gehalten werden müssen.

Die Best Wallet vereint On/Offboarding, Token-Swaps, Presales, Staking-Aggregator, Betrugsfilter, dApps, NFT-Galerie, Bankkarte, Derivate, Risikokontrollmechanismen, Sparpläne und einiges mehr. Somit tritt sie in direkte Konkurrenz zu der noch nicht entwickelten Super-App von World Liberty Financial. Allerdings wird BEST erst mit 257 Mio. USD bewertet, während es bei WLFI 22,22 Mrd. USD sind, was 87x in Aussicht stellt.

Noch befindet sich die Best Wallet im Presale und hat mit diesem bisher 15,99 Mio. USD eingenommen. Mit Fortschreiten der Entwicklung wird der Funktionsumfang einmal mehr zunehmen und somit deutlich höhere Bewertungen begründen. Noch für die nächsten 5 Stunden kann der BEST-Coin für 0,025665 USD gekauft und für eine dynamische Staking-Rendite von 83 % pro Jahr angelegt werden.

Jetzt in Best Wallet Token investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.