Die US-Regierung hat die Visa-Gebühren für spezialisierte ausländische Fachkräfte auf 100.000 US-Dollar erhöht. Der Schritt zielt vor allem auf Tech-Konzerne ab. Die reagierten panisch und riefen Mitarbeiter:innen aus dem Ausland zurück. Vor allem Firmen aus dem Tech- und Finanzbereich greifen auf sogenannte H-1B-Visa zurück, um hochqualifizierte ausländische Fachkräfte in den USA beschäftigen zu können. Jährlich werden mehrere Zehntausend solcher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n