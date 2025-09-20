© Foto: Thorsten Wagner - Thorsten Wagner

Fast +50.000 Prozent Rendite in 30 Jahren mit einer Schwimmbad-Aktie? Was unrealistisch klingt, ist eine Tatsache. Zuletzt ging es jedoch für die Aktie der Pool Corporation nach unten. Ist die Erfolgsgeschichte vorbei?Was sich wie der Stoff aus einer Börsenlegende anhört, ist tatsächlich Realität: Die Aktie der Pool Corporation (WKN: A0JMVJ) hat in den letzten drei Jahrzehnten sagenhafte 49.866 Prozent Rendite erzielt (Stand: 16.09.2025; Kursdaten von macrotrends.net). Ein gewaltiger Erfolg, der Anleger und Analysten gleichermaßen staunen lässt. Seit dem Börsengang im Jahr 1995 hat sich der Kurs von Pool Corp. von anfänglich rund 0,65 US-Dollar im Oktober 1995 auf aktuell 324,78 US-Dollar …