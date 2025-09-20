Adelaide, Australien (ots/PRNewswire) -Von KI-gestützter Fahrersicherheit bis hin zu Echtzeit-Flottendiagnose und ständiger Konnektivität mit SATCOM ermöglicht RuggON Bergbaubetreibern, auch in den anspruchsvollsten Umgebungen erfolgreich zu sein.RuggON, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology und ein führender Anbieter von robusten mobilen Computerlösungen, wird auf der AIMEX 2025 (Adelaide Showground, Stand Nr. G30) seine neuesten Innovationen für den Bergbau vorstellen. Die Lösungen von RuggON wurden entwickelt, um die härtesten betrieblichen Herausforderungen zu meistern, und ermöglichen Bergleuten eine höhere Sicherheit, Effizienz sowie ununterbrochene Konnektivität in Umgebungen mit hohen Vibrationen, Staub und extremen Temperaturen.Zu den wichtigsten Highlights gehören fahrzeugmontierte Computer sowie robuste Tablets, die für den ferngesteuerten Bergbau entwickelt wurden und die Flottenverfolgung in Echtzeit, Gerätediagnose sowie Produktionsüberwachung ermöglichen. Mit LTE/5G, Wi-Fi, GNSS und SATCOM können Teams selbst in tiefen Gruben oder infrastrukturell schwierigen Umgebungen nahtlose Konnektivität aufrechterhalten und so sicherstellen, dass missionskritische Operationen nicht unterbrochen werden. Die nach militärischen Standards gebauten Geräte widerstehen Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit sowie extremen Temperaturen und reduzieren so die Ausfallzeiten, während sie gleichzeitig die Sicherheit sowie die betriebliche Effizienz erhöhen."Bergbaubetriebe benötigen Geräte, die nicht nur rauen Umgebungen standhalten, sondern auch Echtzeit-Informationen zur Unterstützung von Sicherheit und Produktivität liefern", so Sean Lee, VP von RuggON Business. "Durch die Kombination von robuster Hardware mit KI-gestützter Analytik sowie ständiger Konnektivität helfen wir Bergbaubetreibern bei der Überwachung von Anlagen, der Optimierung von Arbeitsabläufen und der Aufrechterhaltung geschäftskritischer Abläufe unter anspruchsvollsten Bedingungen."Besucher können die robusten Bergbaulösungen von RuggON auf der AIMEX 2025 an Stand Nr. G30 in Aktion erleben.Informationen zu RuggONRuggON Corp, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology, ist ein führender Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. RuggON kombiniert die fortschrittliche Technologie von Ubiqconn, um Innovationen voranzutreiben sowie auf dem Markt für mobile Industrieanwendungen (IIoT) zu expandieren, und nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung, um die mobile Produktivität in rauen Umgebungen zu verbessern. Ein engagiertes Entwicklungsteam liefert Geräte von außergewöhnlichem Wert und höchster Qualität, die das Benutzererlebnis verbessern. RuggON kennt die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Branchen und bietet maßgeschneiderte, effiziente Lösungen. Das Ziel von RuggON ist es, die Kundenzufriedenheit durch höhere Standards zu steigern. Dabei ist das Unternehmen stolz darauf, unendliche Möglichkeiten zu eröffnen, um den Anforderungen von morgen gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.ruggon.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ruggon-corporation/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776151/From_AI_powered_driver_safety_real_time_fleet_diagnostics_always_on_connectivity_SATCOM.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2510705/RuggON_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ruggon-stellt-auf-der-aimex-2025-fortschrittliche-robuste-losungen-zur-erhohung-der-betriebszuverlassigkeit-und-sicherheit-im-bergbau-vor-302562211.htmlPressekontakt:April Wang,april_wang@ubiqconn.comOriginal-Content von: RuggON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176387/6121683