Mit einer aktuellen Kampagne zieht Meta wieder einmal viel Ärger auf sich: Der Tech-Konzern soll Bilder von Schülerinnen in kurzen Röcken verwendet haben, um neue Nutzer:innen für Threads zu gewinnen. Hat Meta erneut eine ethische Grenze überschritten? Wie The Guardian berichtet, soll der Konzern unter Mark Zuckerberg Bilder von Schulmädchen verwendet haben, um für die Social-Media-App Threads zu werben. Fotos, die Minderjährige selbst posten, seien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n